Walang putol kuryente hanggang Enero 31: Meralco

MAYNILA - Hindi dapat mabahala na maputulan ng kuryente ang mga konsumer na hindi pa nakapagbabayad ng kanilang bill.

Ito’y matapos na palawigin pa ng Meralco ang panahon para mabayaran ng mga konsumer ang kanilang bills hanggang Enero 31 ng susunod na taon.

“For next year, we are still giving leeway doon sa mga customers nating consuming 200 kilowatt hours and below hanggang end of the month of January 2021,” pahayag ni Joe Zaldarriga, tagapagsalita ng Meralco.



Para naman doon sa higit sa 200 kilowatt ang konsumo na hirap din magbayad, kailangan lang aniyang magtungo sila sa kanilang business centers.

“Pag-usapan po natin. For those beyond the 200 kilowatt hour consumption level kausapin niyo po kami kung ‘di kaya, hanapan natin ng paraan kung paano po kami makatulong,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Zaldarriaga na simula pa lamang ng pandemyang dulot ng COVID-19 ay wala silang konsumer na pinutulan ng kuryente.

“From the get go, from the time the pandemic hit us, wala kaming dinisconnect na kahit sinong consumer. Wala kaming pinutulan. We're giving them more time to recover. Alam naman natin itong taon na ito very difficult for all of us, especially consumers,” saad niya.

Sa kabila nito, hiling naman ni Zaldarriaga sa mga customers na may kapasidad na makapagbayad na mag-settle na ng kanilang bill.

“Walang penalty, walang interest. Nothing whatsoever. What you consumed is the only amount that you will pay,” sabi niya.

Noong kasagsagan ng COVID-19 lockdown ay matatandaang dinumog ng reklamo ang Meralco dahil sa bulusok ng bills ng mga konsumer.

