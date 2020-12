Utos na face-to-face classes sa 2021 binawi ni Duterte

May suot na face mask ang dalawang estudyante, isang buwan bago suspindehin ang face-to-face classes dahil sa banta ng COVID-19. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kautusan na magkaroon ng face-to-face classes pagdating ng taong 2021.

Plano sana itong gawin sa mga paaralan sa lugar na may mababang banta ng pagkalat ng coronavirus.

"I will not allow face-to-face classes of children until we are through with this... The nature of the germ we are confronting,” ani Duterte sa isang meeting.

Naghahanda na sana para sa dry run ang Department of Education.

Pero giit ni Duterte, may pangambang posibleng kaharapin ang mga kabataan na papapasukin sa mga paaralan sa susunod na taon.

"I am cancelling the order I gave few days ago, few weeks ago to Sec. Briones of the Education Department to suspend everything, all activities of children especially face-to-face classes," ani Duterte.

Iniutos ito ni Duterte matapos matuklasan ang bagong strain ng coronavirus disease sa United Kingdom, na pinaniniwalaang mas nakakahawa.

Matatandaang sa bahay nag-aaral ngayon ang mga kabataan, sa pamamagitan ng modular o kaya online learning para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus.

— Mula sa ulat ni Dennis Gasgonia, ABS-CBN News