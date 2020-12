Pulis na sumuway sa health protocols, papanagutin ng DILG

MAYNILA - Papanagutin ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang isang pulis mula Olongapo City na sumuway sa ipinatutupad na health protocols ng gobyerno.

“Makakaasa ang publiko na papanagutin natin itong si Police Cpl. [Randy] Baldero. Iimbestgahan po 'yan ng ating kapulisan. Kailangan niyang magpaliwanag kung bakit hindi siya sumuod sa mga health protocols ng IATF (Inter-Agency Task Force),” ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Sa virtual press briefing Sabado, sinabi ni Malaya na natanggap niya ang ipinadalang larawan ng ginawang pagtitipon sa Labrador Street sa Olongapo City na umano’y inorganisa ng pulis.

“Maliwanag sa ipinadalang larawan na walang mask at walang face shield at walang social distancing na pinapatupad doon sa pagtitipon na ginawa na sinasabing inorganisa ni Police Cpl. Randy Baldero,” sabi ni Malaya.

Paliwanag ni Malaya na dapat unang tumugon sa mga ipinatutupad na health protocols ng gobyerno ay mismong awtoridad.



“Kailangan ang manguna sa pagsunod sa mga protocols natin ay awtoridad,” sabi niya.

