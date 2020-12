Mga bombero sa Bulacan naghatid ng iwas-sunog tips, noche buena ngayong Pasko

Nag-ikot ang mga bombero ng Malolos City sa Bulacan para mamigay ng noche buena packs at fire safety tips sa mga residente ng Tuklas Street sa Barangay Mabolo. Larawan mula sa BFP Malolos City

Nag-ikot ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Malolos City sa Bulacan para sa kanilang fire prevention campaign ngayong Kapaskuhan.

Kasabay ng pagpapaalala sa ligtas na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, handog din nila ang 100 regalong pang Noche Buena at 300 face shields sa mga residente ng Tuklas Street sa Barangay Mabolo sa naturang lungsod.

Videos mula sa BFP Malolos City

Ang bawat food pack na may lamang spaghetti noodles, sauce, cheese, hotdog at bigas ay may kalakip ding leaflets ng Bida Solusyon kontra COVID-19, at fire safety tips para iwas-sunog.

Kasama sa kanilang pagiikot ang Christmas firetruck ng Malolos na puno ng LED decor at pinangunahan ng kanilang mascot na si Berong Bumbero.

Muling iikot ang BFP-Malolos para magpaalala at mamigay naman ng pang-media noche sa mga residente sa a-30 at a-31 ng Disyembre.

Kaugnay pa rin ito ng kampanyang “Sa Pag-iwas sa Sunog, Hindi ka Nag-iisa” na bahagi ng Oplan Paalala Iwas Paputok ng BFP.