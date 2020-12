Huling araw ng burol ng mag-inang pinaslang ng pulis sa Tarlac dinagsa

PANIQUI, Tarlac - Simula pa noong Disyembre 20 ay hindi naging maayos ang tulog ni Florentino “Tino” Gregorio, matapos pagbabarilin ng pulis na si Staff Sgt. Jonel Nuezca ang mag-ina niyang sina Sonia at Frank Anthony sa bayan na ito dahil sa pinaputok na boga.

Tumaas ang kaniyang blood pressure sa 180/100, dahilan para dalhin siya sa ospital.

JUST IN: Due to overfatigue, the blood pressure of Florentino Gregorio, husband and father of shooting victims Sonia and Frank Anthony, shoots to 180/100. After medical check-up he briefly met with sympathizers and is now taking a rest. pic.twitter.com/S4My0Mx2ly