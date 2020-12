Halos P35 milyong halaga ng droga nasabat sa mga operasyon sa Metro Manila

Higit P36-M halaga ng droga ang nasabat sa Caloocan, Taguig, Quezon City ngayong linggo ng Pasko. 📷NCRPO pic.twitter.com/04JlMKJc3R — Jekki Pascual (@jekkipascual) December 25, 2020

MAYNILA - Halos P35-milyong halaga ng droga ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa Metro Manila nitong linggo ng Kapaskuhan.

Ayon sa National Capital Region Police Office (NCRPO), habang naghahanda ang mga tao sa holiday break, nagpapatuloy pa rin ang mga aktibidad ng drug suspects.

Ang pinakamalaking buy-bust operation ay naganap sa Caloocan, kung saan nahuli ang isang ride-hailing service driver na nasa drug watchlist.

Nakuha sa suspek ang nasa 5 kilo ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng higit P34 milyon. May mga baril at bala rin na nasabat at cash na higit P10,000.

Tatlong suspek naman ang inaresto sa Taguig at nakuhanan sila ng 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P343,000.



Sa Quezon City naman, apat na police station sa Novaliches, Masambong, Fairview at Pasong Putik ang nagkasa ng magkakahiwalay na buy-bust operation. Apat na suspek ang nahuli, kabilang ang isang lalaki na nakuhanan ng droga na may street value na P340,000.

Hinihikayat naman ng NCRO ang publiko na i-report sa pulis kung may impormasyon sila ukol sa iba pang drug suspek ngayong huling linggo ng taon.

RELATED VIDEO: