DOH: Efficacy rate ng SinoVac pasok sa standards ng WHO

Nagtatrabaho ang isang lalaki sa packaging facility ng SinoVac biotech noong Setyembre 24. Thomas Peter, Reuters/File

MAYNILA - Iginiit ng Department of Health na pasok ang COVID-19 vaccine na SinoVac mula Tsina sa minimum 50-percent efficacy rate na itinakda ng ilang eksperto, gaya ng World Health Organization, sa gitna ng mga agam-agam na mababa ang antas nito.

“We have to understand that these vaccines are still being developed tapos hindi po lahat ng bansa ay magkakaroon ng equal share and can have in the short term ‘yung kanilang populasyon para mabakunahan. So, we are trying to negotiate and we’re trying to scope kung ano po ‘yung acceptable,” ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang public press briefing.

Tiniyak naman ng Department of Health na dadaan pa rin sa mahigpit na regulatory process ang ano mang bakuna na papasok sa bansa.

“The government is ensuring that we will be efficient in this procurement of vaccines. Kung ano man pong pondo ang ating gagamitin para dito sa mga bakunang ito, ito po ay makakapagbigay ng objective natin na ma-proteksyonan ang ating population,” ani Vergeire.

Dagdag ni Dr. Niña Gloriani, head ng Department of Science and Technology COVID-19 vaccine expert panel, maraming basehan para masabi ang efficacy rate ng isang bakuna.

Kabilang sa tinitingnan ang ethnicity at edad ng mga naturukan at ang COVID-19 situation sa isang bansa.

Watch more in iWantTFC

“Marami kasi ang puwedeng tingnan. Hindi lang basta ‘Oh, 50 percent iyan, mababa iyan.’ Titingnan mo tapos anong grupo ‘yung sinabi na 50 percent? Kasi may nabasa akong iba, 70. Sa Istanbul, 91 percent,” ani Gloriani.

Magsasagawa din aniya ang SinoVac ng clinical trials sa Pilipinas para sa mga edad 60 hanggang 80 sa Enero.

Pero giit ni Agusan Del Norte Rep. Lawrence Fortun, dapat umatras na ang gobyerno sa negosasyon sa SinoVac.

“Whatever political game was afoot involving Sinovac, it is now game over,” ani Fortun.

Giit naman ni Ako Bicol Partylist Rep. Alfredo Garbin Jr., tanging ang Pfizer at Moderna pa lang ang mayroong approval mula sa mga regulatory agency ng ibang bansa.

“Marami na pong available na COVID-19 vaccine mula sa iba’t ibang developer - Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sinovac, Novavax, Johnson & Johnson, Gamaleya, at iba pa. Pero Pfizer at Moderna pa lang ang nagkaroon ng approvals mula sa mga regulatory agencies ng ibang bansa,” ani Garbin.

Ngayon pa lang, isinusulong na niyang bigyan ng certificate of product registration ang Pfizer at Moderna vaccines na may 94 o higit pang porsiyentong efficacy rate.

Isa ang bakuna ng Sinovac, isang pharmaceutical firm sa Tsina, sa mga tinitingnang COVID-19 vaccine na maaaring iangkat ng bansa sa susunod na taon.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News