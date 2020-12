DILG sa firework sellers: ‘Alamin kung puwedeng magbenta sa inyong lugar'

Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government sa mga fireworks seller para sa papasok na bagong taon na silipin kung puwede ang ibebentang mga paputok at pailaw sa pagbebentahang siyudad.

"Alamin dapat ng mga firecracker or pyrotechnic sellers ang umiiral na ordinansa sa kani-kanilang mga lugar para malaman nila kung puwede silang magbenta,” ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa isang public press briefing.

Naglabas ng listahan kamakailan ang gobyerno ng mga paputok na puwede at bawal na gamitin para sa papasok na bagong taon.

Paalala ni Malaya, huwag nang tangkilikin ang mga bawal na paputok.

May poder din ang mga LGU aniya kung papayagan ang mga pailaw o community firework displays, alinsunod sa Executive Order 28 ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Nasa kamay ng LGUs kung mag-iisyu sila ng special permit at tungkol naman sa community fireworks andun din sa LGU yung discretion kung papayagan o hindi,” ani Malaya.

Una nang nagkasundo ang mga Metro Manila mayor na pagbabawalan nila ang mga firecracker o mga paputok sa holiday season, ngayong may banta pa rin ng coronavirus disease (COVID-19).

Sa ngayon, aabot na sa 10 insidente na may kaugnayan sa paputok ang naitala ng Department of Health, ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pero wala pa naman aniya rito ang malubha ang kalagayan.

Payo ni Vergeire, mag-doble ingat para maiwasan ang pagkalat ng virus lalo na’t dumarami na sa ngayon ang mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19).

