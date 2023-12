Ilang manggagawa, sinalubong ang Pasko habang nagtatrabaho

Sa Quezon Avenue, Quezon City na sinalubong ng barangay tanod na sina Christian at Jopet ang Pasko ngayong 2023. ABS-CBN News

Habang ang karamihan ay nasa kani-kanilang bahay nagdiwang ng pagsalubong sa Pasko, may ilan naman na kailangan lumabas dahil may ginagampanang trabaho.



Sa Quezon Avenue sa Quezon City, magkasamang sinalubong ng magkaibigang Jopet at Christian ang Pasko.



Bitbit ang mga walis at dust pan, abalang maglinis ng mga bubog sa kalsada ang dalawa matapos magsalpukan ang isang motorsiklo at isang sasakyan, alas-10 ng gabi noong Linggo.

Ayon sa kanila, anim na taon na silang naka-duty bilang mga barangay tanod tuwing bisperas ng Pasko.



"Ten to 15 minutes, kakausapin lang po namin ang mga bata tapos babalik na po kami sa trabaho," ani Jopet.



Ayon naman kay Christian, mahalaga sa kaniya ang trabaho para sa kanilang pamilya.



"Para sa pamilya din ito, 'pag 'di kami nagtrabaho wala kaming ipapakain sa pamilya namin. Pagdating ng alas-12 ng gabi, uuwi po kami sa bahay sa pamilya para po babatiin po namin. Balik na ulit sa barangay," paliwanag niya.



Imbes naman na sa bahay nakaabang ng pang-Noche Buena, pasahero sa EDSA ang inaabangan ni Jobert Molina para may pera pambili ng pagkain ang kaniyangpamilya.



"Aba'y kung di ho kakayod eh wala ho tayong kakainin," ani Molina.



Ganoon din ang naging diskarte ng tricycle na driver na si Manuel Aldave.



"Kayod para sa pamilya pandagdag lang ng pang-Noche Buena," ani Aldave.

Samantala, sa madilim na kalsada naman nag-Noche Buena ang isang mag-ina, na isang dekada nang walang tirahan. Pinagsaluhan nila ang tinapay na natanggap nila bilang ayuda.



Biyuda na ang inang si Nova at tanging sa pangangalakal ng basura siya kumukuha ng pantustos sa araw-araw nilang pangangailangan.



Naiwan kay Nova ang dalawang anak.



Hiling niya ngayong Pasko, "Kumpleto kami ng anak ko, may matirhan man lang, laking-pasalamat ko kung may bubong kami matirhan kasi matagal na panahon na walang tirahan."