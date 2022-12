Entrance ng Manila Dolomite Beach, Disyembre 25, 2022. ABS-CBN News

(UPDATE) Maraming pamilyang Pilipino ang piniling mamasyal sa mga parke at iba pang pampublikong lugar ngayong Pasko, ang unang Pasko na may pinakamaluwag na restrictions sa gitna ng patuloy na COVID-19 pandemic.

Sa Maynila, bago pa mag-6:30 ng umaga ay marami nang grupo ang nagre-relax at nagbo-bonding sa Rizal Park o Luneta.

Kasama rito ang pamilya ni Jennelyn Diolata, na galing pang Teresa, Rizal.

"Minsan lang naman sa isang taon mag-celebrate ng Pasko," ani Diolata.

"Para din [ito] sa mga bata, basta maging masaya sila kasi 'di ba dumaan 'yong pandemic?" dagdag niya.

Ipinagpatuloy naman ni Julius Tamparia ang tradisyon ng pamilya na mamasyal sa Luneta tuwing Pasko.

"Kasi 'pag ibang araw, trabaho, tapos pag-uwi, tulog. Ngayong Paskog ito, nag-sama-sama kami," ani Tamparia.

Matagal naman nang hindi nakikita ng mag-asawang Joyce at Christian Pajarillo ang Baywalk sa Maynila kaya napagpasyahan nilang puntahan ang Dolomite Beach, kung saan marami ring namasyal ngayong Pasko.

Ayon kay Joyce, malaki na ang iginanda ng artificial white sand beach kompara dati.

"Maganda 'yong view... na-excite kami kasi noong unang nakita namin ito is ang pangit ta's maraming basura, mabaho ang amoy tapos 'di siya maganda tingnan," ani Joyce.

Bawal pa ring lumangoy, magdala ng pagkain at manigarilyo sa Manila Dolomite Beach.

Dinayo rin ngayong Pasko ang Manila Zoo, ang pinakamatandang zoo sa Pilipinas na katatapos lang ma-rehabilitate.

Isa sa mga bumisita ang pamilya ni Cristina Octaviano, na bumiyahe pa mula Guimaras para maipasyal ang 3 niyang anak.

"Pinagplanuhan ko since April na makapunta kami dito, not only in Manila Zoo but pati sa ibang lugar na puwede naming maipakita," ani Octaviano.

— Ulat nina Champ de Lunas at Katrina Domingo, ABS-CBN News

