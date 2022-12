MAYNILA - Mahigit 40 persons deprived of liberty (PDL) mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ang pinayagang makadalaw ngayong Linggo sa kanilang kaanak na nakapiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa.

Kabilang ang mag-inang sina alyas Inday at alyas Jose sa nagkita ngayon mismong araw ng Pasko.

Kaarawan ni Nanay Inday na 67 anyos na at 19 na taon nang nakakulong.

Ikalawang beses pa lang niyang nakita ang bunsong anak na si Jose na 11 anyos pa lang nang makulong siya.

Ani Nanay Inday, hindi niya nakilala agad ang anak nang magkita sila.

"Masayang masaya po ako. Hindi nga ako nakatulog kagabi. Magdamag po akong gising...Masayang masaya po talaga ako. Hindi po ako nakatulog dahil gusto ko talaga makita si bunso," aniya.

Ikinagulat ni Jose ang pagbisita ng kaniyang nanay.

"Hindi ko nga po alam na magkakadalaw kasi wala akong inaasahang dalaw eh. Kaya nagulat na lang po ako ng sabihin may dalaw ako," aniya.

Nakapag-reunion din ang mag-asawang Tony at Vilma.

Pitong taong nakulong si Tony at nakatakda ng lumaya sa susunod na taon.

"Magbabago na po ako. Naligaw ng landas po. Baguhin ko na sistema ng pakikiharap sa barkada kasi masyado pong napaano sa barkada eh," aniya.

Dahil nabawasan ang kaniyang timbang, hindi siya kaagad nakilala ni Vilma.

"Ang laki po ng ipinayat niya dahil may sakit po siya... Gusto ko na po mabuo ang aming pamilya at yung mga sakit na aming nararamdaman ay aming mapagamot para maging masaya kaming pamilya," ani Tony.

"Napakasakit po na mapahiwalay sa pamilya. Napakasakit na kami ay hiwa-hiwalay na pamilya. Kasi nung kami'y makulong, hiwa-hiwalay na kami. Hindi na mabuo. Kaya panalangin ko sa Panginoon, sa huling hantungan, kami at mabuong pamilya," dagdag niya.

Nitong Sabado, nasa 35 magkakaanak ang nagtagpo rin matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong.

Hanggang sa Enero 2 ay ipagpapatuloy ng Bureau of Corrections ang ganitong programa sa mga bilanggo.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC