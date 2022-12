Babaeng dalaw sa Bilibid, nahulian umano ng 'shabu'

MAYNILA - Isang babaeng dalaw sa New Bilibid Prison ang inaresto nitong Biyernes matapos umanong magtangkang magpasok ng shabu doon.

Sabi ni Bureau of Corrections Public Information Office Chief CSInsp. Eusebio “Sonny” del Rosario Jr., nabisto ang isang sachet ng hinihinalang shabu sa ari ng babaeng dalaw.

Kuwento ni del Rosario, bahagi ng regular na proseso sa mga dalaw na sumailalim sa inspeksyon, kasama ang “body searching”, scanner, metal detector at K-9 units.

“One woman visitor was caught in her possession a suspected drugs. Isang sachet po na nakalagay sa kaniyang ari. We will be filing appropriate charges against her,” sabi ni del Rosario.

Nasa kustodiya na aniya ng Muntinlupa Police ang hindi na pinangalanang babae, para masampahan ng kaukulang kaso.

MULA SA ARCHIVE

