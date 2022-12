Siyam na mangingisda mula Catanduanes ang nawawala, sabi ngayong Linggo ng Office of Civil Defense sa Bicol region.

Apat umano sa mga nawawala ay galing Viga, Catanduanes na pumalaot noong Disyembre 20 at hanggang ngayo'y hindi pa nakakauwi. Kinilala sila bilang sina Ringo Tupig, Willy Uchi, Jobert Teano at Juanito Estreela Jr.

Ang natitirang mangingisda ay mga residente naman ng Virac at patuloy ring hinahanap ngayon.

Ayon kay Mark Joseph Matira, disaster officer ng Virac, tatlong bangka ang magkahiwalay na pumalaot.

Bandang ala-1 ng madaling araw noong Disyembre 22 nang pumalaot ang bangka nina Arnel Araojo, 43 at Normal Lim, 34.

Pero napadpad noong Sabado sa bayan ng Rapu-rapu, Albay si Lim, na nasa maayos na kalagayan.

Noong hapon ng parehong araw, pumalaot naman ang mga bangkang sakay sina Noel Zafe at Dante David, 41, at Domingo Borilla, 33 at Jason Mandasoc, 31.

May gale warning umano nang pumalaot ang mga mangingisdang ito.

Hindi makapagsagawa ng rescue operation ang mga awtoridad dahil patuloy ang malakas na alon at pag-iral ng gale warning. Nag-request na umano ng aerial survey.

— Ulat ni Aireen Perol

