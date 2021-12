SURIGAO CITY - Kahit walang kuryente, makain at maging matirhan, naghanap ng paraan ang maraming taga-rito na magunita pa rin ang Pasko matapos mabago ang kanilang mga buhay ng dumaang bagyong Odette.

IMAGES OF CHRISTMAS EVE IN SURIGAO CITY:



(1) Maryveil Comodas, mother of 11, prepares pancit bihon for her family at their evacuation center. It’s rainy & dark, so one of her kids holds a gas lamp to light the stove. pic.twitter.com/AVlRNV8I5Z