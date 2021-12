Cardinal Advincula ipinalangin ang mga Odette survivor sa Christmas Eve Mass

MAYNILA — Sa pagdiriwang ng Christmas Eve Mass sa Manila Cathedral sa Intramuros na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Fuerte Cardinal Advincula, ipinalangin ang mga biktima ng nagdaang Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao.

Sa homily ni Cardinal Advincula, partikular nitong itinaas sa Diyos ang sinapit ng mga kababayan nating sinalanta ng bagyo.

“We lift up to God the plight of our people in Palawan, in the Visayas and Mindanao who was severely affected by typhoon Odette. Mga kapatid naming nabagyuhan, kaisa namin kayo sa inyong paghihirap," aniya.

Bahagi ng homilya ni Cardinal Advincula ang aral ng mga mabubuting pastol na palaging nakamatyag sa kanilang mga alagang tupa.

“In order to genuinely celebrate Christmas we do need to keep watch, in the face of the mystery ... our stance must always be contemplative. Let us take a long loving look at the real, let us intently and honestly listen to the truth. Let us be sensitive to the sign of the times," aniya.

"Kung hindi tayo marunong magmasid sa katotohanan mawawalan tayo ng malasakit sa kapwa. Sa paskong ito magmasid tayo, let us discern the truth." sabi ni Cardinal Advincula pic.twitter.com/CW3iNnLtEb — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) December 24, 2021

Binalikan din ng Cardinal ang panahon nang ipanganak si Hesu Kristo.

“When our Lord was born more than 2,000 years ago … life was also difficult. It seemed peaceful because Rome was implementing 'Pax Romana' but actually it was not true peace … only the wealthy and powerful enjoy those peaceful times while the weak and the marginalized bore the burden of poverty terror and oppression," aniya.

Dapat ay tularan umano ang mga pastol na palaging nagiging mapagmatiyag.

“Kung hindi tayo marunong magmasid at kumilatis sa katotohanan, hindi natin totoong maipagdiriwang ang Pasko dahil hindi natin mapapansin ang pagsapit sa atin ni Hesus at mawawalan tayo ng malasakit sa kapwa. Sa Paskong ito, magmasid tayo … let us discern the truth, let us contemplate the presence of Jesus in our brothers and sister especially the needy and the suffering,” ani Cardinal Advincula.

Sa gitna ng homily ng Cardinal, ipinagdasal din nito ang lahat ng mga lider ng bansa.

"We pray for all our leaders both incumbent and aspiring may God bless them and guide them to go beyond personal interests, beyond blood types, beyond locality, beyond business games, beyond political party and even beyond personality characteristics in so far as this would hinder them from being totally dedicated to the service of others. Ang ating mga lingkod bayan ay lagi nawang isaisip at isapuso ang Diyos ang bayan at ang mga mahihirap nang higit sa kanilang sarili," aniya.

"May they choose the greater value, choose the common good, choose the dignity for all."

"Nagkukumahog tayo na maisalba ang pasko pero kung tayo ang magkukumahog na magsalba ng pasko, hindi iyon ang totoong pasko. Sa totoong pasko, hindi naman tayo ang magsasalba sa halip tayo pa nga ang isasalba nito. Ang pasko ang magliligtas sa atin." sabi ni Cardinal Advincula pic.twitter.com/mihSEcbmsv — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) December 24, 2021

At sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa panahong ito, sabi ni Cardinal Advincula, malaki ang kaibahan sa tunay na diwa ng Pasko kung saan karamihan ay nagmamadali sa mga materyal na bagay.

“Christmas nowadays comes with so much rushing, we even call it holiday rush. But what kind of rush, do we rush for mission? often it is a rush for malling, shoppin, spending, soliciting, decorating and partying. Recently because of calamity such as calamities and typhoons we feel even more tempted to eagerly rush towards these activities because we want to rescue Christmas," aniya.

"Nagkukumahog tayo na maisalba ang Pasko pero kung tayo ang magkukumahog na magsalba ng Pasko, hindi iyon ang totoong Pasko. Baka iyon ay Pasko na gawa-gawa lang ng tao. Sa totoong Pasko, hindi naman tayo ang magsasalba sa halip tayo pa nga ang isasalba nito. Ang Pasko ang magliligtas sa atin," ani Cardinal Advincula.

Sa mga hindi nakapasok sa loob ng Cathedral dahil sa limitadong espasyo na ipinagagamit sa mga nagsisimba bilang pagsunod sa tamang physical distancing, may malaking LED screens naman sa harap ng simbahan kung saan naka-monitor ang lahat sa misa.

