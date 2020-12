Walang pinsala matapos ang 6.3 magnitude na lindol ngayong Pasko sa Batangas: PDRRMO

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Wala pang naitatalang pinsala o nasugatan sa Batangas matapos ang magnitude 6.3 na lindol ngayong Pasko, ayon sa ulo ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRMO) ng naturang probinsya nitong Biyernes.

“Automatic ‘yan ‘yung mga LGUs sa first district … una agad namin chineck. … Awa naman ng Diyos, wala pa naman pong damages or any report of injury,” kwento ni Lito Castro sa ABS-CBN News.

Kabilang sa unang distrito ng probinsya ang: Balayan, Calaca, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, Taal, Tuy.

Ayon kay Castro, madalas nang nakararanas ng lindol sa dagat sa pagitan ng Mindoro at Calatagan at nasasanay na sila sa sitwasyon.

“‘Yung lugar [na] ‘yun in between Mindoro and Calatagan (Batangas), sa dagat po ito nangyari at ito po ay mas madalas kaya lamang ‘yung magnitude n’ya ay medyo mataas, 6.3,” aniya.

“Very usual na rin naman po kasi there’s plenty of scenarios na po kami sa lindol. Kung natatandaan niyo po noong 2017 pa medyo parang sinasanay na kami sa lindol.”

Noong 2017, dalawang magkakasunod na lindol sa Tingloy at Mabini ang tumama sa probinsya sa pagitan lamang ng apat na araw, ayon sa opisyal.

ABS-CBN TeleRadyo December 25, 2020