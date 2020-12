Mga Pinoy nag-Christmas Eve mass sa mga simbahan kahit may pandemya

Maraming Pilipino ang dumalo sa Christmas Eve mass sa Manila Cathedral noong Disyembre 24, 2020. Vivienne Gulla, ABS-CBN News

MAYNILA — Kahit may pandemya, maraming mga Pinoy pa rin ang pumunta sa mga simbahan noong gabi ng Huwebes, bisperas ng Pasko, para dumalo sa tradisyunal na misa.

Sa Manila Cathedral, abot hanggang labas ng simbahan ang mga deboto, na nakasuot ng face mask at face shields, at nakatayo o nakaupo nang may distansiya sa katabi.

"‘Yong feeling na naka-face shield at face mask is hirap sa paghinga. Pero so far, with the protocols, very strict ‘yong simbahan," sabi ni Jam Basas, na dumalo sa misa.

May 2 malaking screen sa labas ng katedral para sa mga hindi nakapasok dahil limitado ang kapasidad dulot ng physical distancing.

Sa gitna ng pandemya, sakuna at iba pang pagsubok, sinabi ni Bishop Broderick Pabillo na ang Pasko ay paalala na maging matatag dahil kasama natin ang Diyos.

"God has become man in order to share our journey in this life. This is the source of our confidence and joy. As God assured Joshua, so he assures us, 'Be strong and steadfast. Do not fear nor be dismayed, for the Lord, your God, is with you, wherever you go,'" ani Pabillo.

Hinimok din ni Pabillo ang mga Pilipino na isulong ang hustisya, katotohanan, kapayapaan at pagmamahalan.

Ito ay kasunod ng insidente ng mag-inang binaril ng pulis sa Tarlac.

Ayon kay Pabillo, hindi ang pagbuhay sa parusang bitay ang solusyon sa nangyaring pagpaslang sa mag-ina.

"Ang solusyon ng magagaling nating mambabatas ay mapigil ang pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay: Pagbabalik ng death penalty. How foolish! We will impose death in order to stop the killings," ani Pabillo.

Hindi tulad ng mga nagdaang taon, wala munang pahalik sa imahe ng batang Hesus sa Manila Cathedral, bilang pag-iingat sa COVID-19.

Pinarangalan naman ang mga health care worker sa idinaos na misa sa Baclaran Church.

Bilang pagsaludo sa sakripisyo ng mga health worker nitong nagdaang taon, nagmistulang eksena sa ospital ang Nativity scene sa Baclaran.

Nasa hospital bed pa sina Joseph at Mary, katuwang ang 2 medical worker na nakasuot ng mga personal protective equipment.

Sa kaniyang mensahe, sinabi ni Fr. Victorino Cueto na isang paraan ng pagkasuwail o defiance ang pagdiwang ng Pasko ngayong madilim na panahon ng pandemya.

Pero ang pagsuway na ito ay hindi aniya paglabag sa health protocols kundi pag-alala sa tunay na diwa ng Pasko.

"Let physical distancing be not a way to separate us from one another, and let our mission of defiance be a mission of solidarity and compassion," ani Cueto.

Nanawagan din si Cueto na kung ngayo'y nagpapanatili ng malinis ng kamay ang mga tao sa paghuhugas o pag-disinfect, dapat panatilihin ding malinis ang sariling kalooban.

Aminado naman si Cueto na naging mahirap ang nakaraang 9 buwan para sa simbahan pero nagpasalamat siya sa mga patuloy na nagsimba at nakiisa sa simbahan, lalo sa mga volunteer.

