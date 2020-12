Ilang taga-Maynila patuloy na namasko kahit bawal

Kahit ipinagbawal ng mga awtoridad, hindi pa rin napigilan ang ilang residente na magbahay-bahay para mamasko sa Tondo, Maynila. ABS-CBN News

MAYNILA — Hawak ng mga apo ni "Clara" ang mga perang nakuhang pamasko habang pauwi sa kanilang bahay sa Barangay 77 sa Tondo district ng lungsod na ito.

Ayon kay "Clara," pinaghandaan ng kaniyang mga apo, na 7 at 4 na taong gulang, ang Pasko kaya isinuot pa ang kanilang mga bestida.

Kahit bawal lumabas ang mga bata alinsunod sa utos ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF), hindi pa rin sila napigilan.

"Pumunta lang kami sa mga ninang nila kasi nagyaya 'tong mga bata e siyempre sabi ko nga basta magma-mask lang sila," ani "Clara."

"Ingat na lang din pagdating ng bahay. Naga-alcohol naman sila," dagdag niya.

Hindi rin napigilan ang ilang residente na tumambay sa labas ng bahay at hindi na nasunod ang physical distancing.

May ilang bata rin sa kalsada na hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask at wala ring suot na face shield.

Dahil dito, pinaigting ng mga pulis at barangay official ang pag-iikot at pagpapatrolyo para sitahin ang mga residente at ipaalala ang mga health protocol.

Aminado naman ang mga tauhan ng barangay na malaking hamon sa kanila, lalo ngayong Pasko, na ma-kontrol ang sabay-sabay na paglabas ng mga residente.

"Hindi natin mapipigilan 'yan kasi para sa bata ang Pasko... Hindi talaga mako-kontrol 'yan lalo na ngayong araw na 'to," ani Joel Abalos, ex officio sa barangay.

"Ang ginagawa namin... [nag-advise na magsuot ng] face mask, face shield saka 'yong 2 meter na protocol," ani Abalos.

Maraming residente rin ang nasa labas ng bahay sa Barangay 19 at 20. Tila walang pandemya sa dami ng mga tao sa kalsada.

Pero mayroon ding mga kagaya ng pamilya Sarcauga na matapos magsimba ay hindi na namasko at dumeretso ng uwi sa bahay.

"Mahirap makipagsapalaran lalo may pandemya," ani Jhomabel Sarcauga.

Muling nagpaalala ang mga awtoridad sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabahay-bahay ngayong may pandemya.

Nauna na ring ipinayo ng Department of Health na kung maaari ay gawing virtual ang pagdiriwang para maiwasang mahawa sa COVID-19.

Samantala, sa Pampanga, malinis at walang katao-tao sa mga kalsada sa buong lalawigan matapos ipag-utos ng provincial government na bawal mamasko at magbahay-bahay.

Maghapong nagpatrolya ang barangay officials at pulisya.

Mahigpit ding ipinatutupad ang pagsusuot ng face mask at face shield, at physical distancing.

