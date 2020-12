Hinihinalang NPA member patay sa umano'y engkuwentro sa Surigao del Sur

Patay ang isang babaeng hinihinalang NPA member sa engkuwentro noong Miyerkules sa pagitan ng umano'y rebeldeng grupo at 75th Infantry Battalion ng Philippine Army. Narekober ang isang AK47 rifle, dalawang bandoliers, siyam na magazines na may mahigit 100 mga bala, 50 metro ng blasting cord, mga cellphone, mga dokumento, mga backpack na may mga personal na gamit, at suplay ng pagkain. Kuha ng 75th IB, PA

TAGO, Surigao del Sur - Patay ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army sa nangyaring umano'y engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng 75th Infantry Battalion ng Philippine Army at humigit-kumulang 10 rebelde sa bayang ito, Miyerkules ng hapon.

Ayon sa 75th IB, mga miyembro umano ng Guerilla Front 19 ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA, sa ilalim ng isang Mario Himo, ang mga naka-engkuwentro nitong rebelde sa Purok Quarry, Sitio Kabalawan, Barangay Anahao Daan.

Isang babae ang namatay sa labanan.

Narekober din ang isang AK47 rifle, dalawang bandoliers, siyam na magazines na may mahigit 100 mga bala, 50 metro ng blasting cord, mga cellphone, mga dokumento, mga backpack na may mga personal na gamit, at suplay ng pagkain.

Nagpasalamat ang kasundaluhan sa mga residente sa pagbibigay ng impormasyon hinggil sa presensya ng mga umano'y rebelde.

- Ulat ni Lorilly Charmane Awitan

