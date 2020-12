Duterte nagpatawag ng pulong dahil sa bagong COVID-19 virus strain

Nagbibigay ng mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang virtual presentation sa Malacañang Palace noong Disyembre 14, 2020. Ace Morandante, Presidential Photo/File

Nagpatawag si Pangulong Rodrigo Duterte ng pulong na gaganapin ngayong Sabado kasama ang Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases para pag-usapan kung paano dedepensa ang bansa mula sa panibagong coronavirus strain na natuklasan sa United Kingdom (UK).

Dahil umano sa paga-alala sa bagong strain, pinutol ni Duterte ang kaniyang Christmas break sa Davao para pangunahan ang pulong sa Malacañang, na dadaluhan din ng infectious disease experts.

"Iniklian po ng presidente ang kaniyang bakasyon nitong Pasko at nagpatawag ng isang espesyal na meeting ng ilang myembro ng IATF," ani Presidential Spokesperson Harry Roque ngayong Biyernes, araw ng Pasko.

Kabilang sa pag-uusapan ay kung dapat bang palawigin ang travel ban ng mga manggagaling sa UK, na magtatapos sa Disyembre 31, ani Roque.

Isasagawa ang pulong matapos maitala ang mga kaso ng mutated coronavirus sa Singapore, Australia at Hong Kong.

Ayon kay Sen. Christopher "Bong" Go, na dating assistant ni Duterte, nag-aalala ang Pangulo sa situwasyon kaya pinutol ang Christmas vacation.

Kaya imbes na sa Davao City, sa Malacañang na rin pipirmahan ni Duterte sa Lunes bilang ganap na batas ang P4.5 trilyon na 2021 General Appropriations Act.

Bakuna

Samantala, sa Amerika, inanunsiyo ni Dr. Anthony Fauci, direktor ng US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, na dapat 90 porsiyento ang "herd immunity" o populasyong kailangang mabakunahan para masugpo ang pagkalat ng COVID-19.

Mataas ito sa 60 hanggang 70 percent na herd immunity na target ng Duterte administration.

Ayon sa Department of Science and Technology, makabubuti talaga kung mas mataas ang efficacy rate ng bakuna na mabibili ng gobyerno.

Pero kahit 50 porsiyento lang ang efficacy rate, gaya ng sa Sinovac, proteksiyon pa rin ito kontra sa virus.

"The 50% efficacy is acceptable because that is the minimum requirement set by the World Health Organization for a vaccine to be used by a country," ani Jaime Montoya, executive director ng Philippine Council for Health Research and Development na nasa ilalim ng DOST.

Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na siya ring chairperson ng National Task Force Against COVID-19, Department of Health ang mas tamang magsabi kung gaano ka-epektibo ang isang bakuna.

Pero para kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat tingnan sa bakuna ang kaligtasan, pagiging epektibo at presyo nito.

"That’s why the plan to get vaccines with only a 50 percent efficacy rate is totally unacceptable and a total waste of our funds and resources. That means there’s a 50/50 chance of you getting COVID even after being vaccinated is a joke," ani Zubiri, na tinamaan at gumaling sa COVID-19.

Maging si Senate Minority Leader Franklin Drilon ay hindi makita kung paano puwedeng pagkatiwalaan ang bakunang 50 porsiyento lang ang proteskyion, kumpara sa produkto ng Pfizer, Moderna at AstraZeneca na mas mataas ang efficacy rate.

Nakiusap si Drilon sa gobyerno na madaliin ang pagbili ng bakuna, lalo't kapos ang supply nito sa buong mundo.

Umakyat sa 467,601 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong Biyernes, kung saan 27,748 dito ay aktibo, 9,062 ay bilang ng namatay, at 430,791 naman ang gumaling.

-- Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News

