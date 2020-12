'Christmas quakes' yumanig sa Batangas, Davao Occidental

Nasira ang dingding ng ilang bahay sa Lubang, Occidental Mindoro nitong Disyembre 25, 2020 matapos tumama ang magnitude 6.3 lindol sa Batangas. Retrato mula kay Lubang Mayor Michael Orayani

Niyanig ng malakas na lindol ang Calatagan, Batangas at Sarangani, Davao Occidental ngayong Biyernes, araw ng Pasko.

Tumama ang magnitude 6.3 lindol sa Batangas bandang alas-7:43 ng umaga, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Naramdaman ang malakas ang intensity 4 sa Lemery at Malvar sa Batangas, at ilang bahagi ng Laguna, Rizal at Metro Manila.

Naramdaman naman ang intensity 2 and 3 sa ilang lugar sa Metro Manila, Rizal province, Central Luzon, at Ilocos region.

Hindi umano inasahang magje-generate ng tsunami ang lindol, habang wala naman naitalang pinsala sa epicenter ng lindol.

"Awa naman po ng Diyos, wala naman pong damages or any reported injuries," ani Lito Castro, tagapamuno ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office.

Sa Lubang, Occidental Mindoro, nasira ang dingding ng 8 bahay dahil sa lindol.

"Lahat po, mga lumang bahay... minor lang po naman 'yong na-damage," ani Lubang Mayor Michael Orayani.

Samantala, magnitude 5.2 naman ang lindol na tumama sa Sarangani bandang alas-10 ng umaga.

Naramdaman ito, Intensity 2, sa Alabel, Sarangani province, at Intensity 1 naman sa Kiamba sa Sarangani, Koronadal City, at General Santos City.

Ayon kay Bhenz Rodriguez, science research specialist sa Phivolcs, hindi konektado ang mga lindol sa Batangas at Davao gayong magkalayo at magkaiba ang source ng epicenter ng mga ito.

Bandang alas-11 ng umaga, nakapagtala ang Phivolcs ng 24 aftershocks bunsod ng lindol sa Batangas. Wala namang naitalang aftershcok sa Davao Occidental.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

