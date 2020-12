2 'miyembro ng NPA' patay sa engkuwentro sa Negros Oriental

Nakasugapa ng mga miyembro ng 11th Infantry Battalion ng Philippine Army ang ilan umanong miyembro ng New People's Army sa Siaton, Negros Oriental noong Disyembre 24, 2020. Retrato mula sa Philippine Army

Patay ang 2 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos umanong maka-engkuwentro ng mga sundalo sa bayan ng Siaton, Negros Oriental noong gabi ng Huwebes.

Sa pahayag ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabing nakatanggap ng impormasyon ang mga sundalo mula sa mga residente at opisyal ng Barangay Napacao ukol sa mga miyembro ng NPA.

Dahil dito, nagkaroon ng sagupaan sa may Sitio Libjo bandang alas-7 ng gabi, kung saan 2 rebelde ang namatay.

Narekober sa pinangyarihan ng engkuwentro ang mga pampasabog, baril, at mga backpack na may medical supplies at mga subersibong dokumento.

Muli namang nanawagan si Col. Leonardo Peña, 302nd Infantry Brigade commander, sa iba pang miyembro ng NPA na bumalik na sa panig ng gobyerno, para makasama na rin nila ang kanilang mga pamilya.

Nauna nang inihayag ng Armed Forces of the Philippines nitong buwan na wala munang ceasefire sa away sa pagitan nila at ng mga rebelde ngayong holiday.

-- Ulat ni Romeo Subaldo, ABS-CBN News