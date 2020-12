1 manggagawa sa Boracay, nagpositibo sa COVID-19

MANILA - Isang manggagawa sa Boracay Island ang nagpositibo sa COVID-19, ayon kay Malay, Aklan acting mayor Frolibar Bautista, Biyernes.

Sa 59 na manggagawa ng isla na sumailalim sa swab testing, isang manggagawa lang ang nagpositibo sa COVID-19, sabi ng alkalde sa isang panayam sa TeleRadyo.

"'Yung isang nagpositibo, from mainland din 'yun," sabi ni Bautista.

"Kasi pabalik-balik siya, pag magde-day off, uuwi, so yun, natamaan," aniya.

Tiniyak naman ni Bautista na nagsagawa na ng contact tracing ang lokal na pamahalaan.

"Through the office of [Tourism] Secretary [Berna Romulo] Puyat, nagbigay ng P10 million sa province of Aklan para makatulong sa test ng ating workers sa Boracay," sabi niya.

Ayon sa data mula sa lokal na pamahalaan, nasa 400 na turista ang dumating sa isla ng Boracay kada araw.

Labing limang porsyento lamang ito ng dating 6,000 na turista na dumarayo s Boracay bago ang pandemiya, sabi ng alkalde.

