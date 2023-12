6 patay, 4 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Samar

(UPDATED) Hindi bababa sa anim ang nasawi dahil sa nangyaring karambola ng bus, backhoe, at tricycle ng tubig pasado ala-1 ng madaling araw nitong Linggo (Disyembre 24, 2023), sa Barangay Matobato sa Calbayog City sa Samar.

Umabot naman sa apat ang nasugatan sa insidente.

Ayon sa imbestigasyon ng Calbayog City Police Station (CPS), galing sa Christmas party sa Barangay Rawis at pauwi na sana sa Barangay Malopalo ang mga nasawi at nasugatan sa insidente.

Nilinaw ng Calbayog PNP na hindi umano lasing ang nagmaneho at mga sakay ng tricycle.

Ayon naman sa traffic investigator ng Calbayog CPS na si P/SSG Eric Jason Lacaba, madilim ang lugar kung saan naganap ang banggaan ng mga sasakyan.

Huli na umano nang mapansin ng nagmamaneho ng tricycle ang improvised early warning device na nakalagay 3 hanggang 4 na metro mula sa nakaparadang sirang backhoe.

Sinubukan pa umano ng driver na iwasan ito kaya lumiko ito pakanan pero tinamaan pa rin nito ang warning device at sumalpok sa kasalubong na pampasaherong bus.

Gawa lang sa steel at plywood na pinatungan ng reflector vest ang warning device.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus at inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury, and damage to property laban dito.

— Ulat ni Sharon Evite