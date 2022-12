Tradisyon ng Simbang Gabi itinaguyod ng mga Pinoy sa Europa at UAE

Damang-dama na ang pagdating ng Pasko ng mga Pilipino lalo na sa pagsisimula ng Simbang Gabi na nagbabalik na rin matapos ang pandemya.

BARCELONA, SPAIN

Sa Barcelona, tinawag na ‘Simbang Gabi Series’ at bitbit ang parol sa bawa’t simbahang pinuntahan. Pinangunahan ng Philippine Consulate ang pagdalo sa Simbang Gabi sa iba-ibang religious groups ng Filipino community.

Ito ang hudyat ng pag-arangkada ng selebrasyon ng Pasko.

“Christmas should not just be every December, every December 25th, let us make them feel that Christmas is every day,” wika ni Consul General Ma. Theresa Lazaro ng Philippine Consulate General-Barcelona .

Isa sa unang dinayo para sa Simbang Gabi ay ang Church of St. James, The Lesser.

Binigyan diin naman ni Bishop Felicisimo Cordero ng Church of Saint James, The Lesser ang kahulugan ng mga kandila sa Advent wreath. Sabi niya: “So, they named this first candle as the candle of hope, the second candle, the candle of peace, the candle of joy, and the candle that we have just lighted is love. So, all of these are the attitudes of those people in the first Christmas.”

PARIS, FRANCE

Dinayo naman ng mga Pinoy sa Paris ang unang Simbang Gabi noong December 15 sa Sainte Jeanne De Chantal Church sa Porte de St.Cloud.

Ang tradisyunal na Simbang Gabi o Misa de Gallo, ang siyam na gabing pagdiriwang para sa nalalalapit na Kapaskuhan ay pinamunuan ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Paris, sa pamumuno ni Ambassador Junever Mahilum-West.

“Malaking tulong sa ating mga kababayan na meron silang Misang ganito na Pinoy na Pinoy talaga,” sabi ni Mahilum-West.

Ang pagdagsa ng mga Pilipino sa Simbang Gabi ang patunay na hindi pa rin tinatalikuran ng mga Pinoy sa Europa ang tradisyon ng Simbang Gabi o Misa de Gallo na karaniwang ginaganap sa madaling araw sa Pilipinas.

Sa France dahil sa lamig, kadalasan sinisimulan ang misa ng alas sais ng gabi.

DIBBA, UAE

Sa UAE, sa pinangunahan ng mga Pilipino ang pagsisimula ng tradisyon ng Simbang Gabi.

Kapansin-pansin ang pagdalo sa Simbang Gabi ng mga Indianong parishioner ng Our Lady of Perpetual Help Parish sa Dibba.

Ang Dibba ay may mahigit isandaang kilometro ang layo sa Dubai o mahigit isang oras na biyahe at sakop ng Northern Emirates sa UAE.

“First the Mass was in Tagalog, tapos slowly maraming uma-attend na from the Indian community so na-embrance na nila yung tradisyon nati ng Simbang Gabi. Dumadami na sila hanggang nag-decide ang council dito na English mass pero Tagalog pa rin ang songs,” sabi ni Vena Lerente, OLOPH Parish officer.

“It is overwhelming to know that our tradition and Simbang Gabi are now a global phenomenon. It means that people see why we are doing it and why we are celebrating the mass early in the morning. The values that Simbang Gabi imparts: That we begin our day with God and end our day with God,” sabi ni Fr. JBoy Gonzales SJ.

Sa loob ng sampung taon, nagsisimula ng madaling araw ang Simbang Gabi sa Dibba. Bagay na napansin at nagustuhan ng Indian community kaya marami na ring Indiano na dumadalo.

“Every year we anxiously wait for the Simbang Gabi. This is a very interesting, early morning to participate in the Mass. So many Indians are there,” sabi ni Tessie Philipp, Indianong dumadalo sa Simbang Gabi sa Dibba.

“It is a very rich experience for us being from India to join this custom of the Filipino community coming here, fortunately, our parish allowed us to hold the mass in English,” sabi ni Giss Mathew, Indianong dumadalo Simbang Gabi sa Dibba.

“We used to have this once a week and now we have it every day, nine days before Christmas so I feel that it is a great blessing for every community although the songs are in Tagalog,” dagdag ni Philipp.

Patuloy ang pagpapaalala ng Simbahan sa mensahe at puso sa likod ng tradisyon.

“Flourish wherever you are planted. That means our faith tells you that wherever we are, God is present,” mensahe ni Fr. Gonzales.

( Ulat nina Sandra Sotelo Aboy, Bong Agustinez at Rachel Salinel)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa at Gitnang Silangan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

