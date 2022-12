MAYNILA—Walang plano ang pamunuan ng Philippine National Police (PNP) na magbaba ng alerto nito ngayong holiday season dahil sa umano'y posibleng pag-atake ng rebeldeng New People’s Army (NPA) kasabay ng anibersaryo nito sa December 26.

Sabi sa Teleradyo ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, mananatiling nakataas ang alerto ng PNP hanggang matapos ang bagong taon.

“Ang PNP po sir ay mananatili sa kanyang active defense posture hanggang matapos po itong bagong taon at hindi po natin ipu-pullout yung ating mga nakalatag na seguridad nationwide at kasama na rin po dyan yung ating paghahanda nga po na anibersaryo ng CPP sa darating po na December 26,” sabi ni Fajardo.

“Base sa salita na rin po ng ating Chief PNP ay we are not inclined to recommend po yung suspension po ng police operation, and we rather maintain yung ating active defense posture so that we can somehow be ready in case there are possible enemy atrocities, hanggang matapos po itong taon,” dagdag pa ni Fajardo.

Sa ngayon, nanatili aniya ang full alert status ng PNP simula pa noong December 15.

PNP: PAYAPA ANG SIMBANG GABI

Ikinukunsidera ng PNP na generally peaceful ang kabuuan ng pagdaraos ng simbang gabi sa buong bansa.

Sabi ni Fajardo, wala namang naitalang anumang karahasan sa simbang gabi.

“Awa ng Diyos ay naging generally peaceful naman yung 9-days ng ating simbang gabi, wala po tayo naitala nationwide na significant incident that may somehow disrupt po yung conduct ng po noong simbang gabi,” ani Fajardo.

HINDI NA BUBUSALAN ANG MGA BARIL NG PNP PERSONNEL

Tiwala naman ang PNP sa pagiging responsable ng mga miyembro nito sa paggamit ng kanilang mga baril sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon.

Sabi ni Fajardo, hindi na gagawin ang paglalagay ng tape o busal sa dulo ng baril ng mga pulis.

“Kapag sila ay nagpa-patrol ay kailangan rumesponde ay kailangan pa nilang tanggalin yung mga selyo ng kanilang baril subali mayroon pong mahigpit na babala po ang PNP na mananagot ang sinumang pulis na gagamit ng baril sa any kinid of revelry at merry-making at mahaharap po sila sa kasong kriminal,” ani Fajardo.

Hanggang nitong hatinggabi ng December 22, 2022, sabi ni Fajardo ay mayroon na rin aniyang tatlong pulis na nakasuhan dahil sa walang habas na pagpapaputok ng baril.

PAGPAPAPUTOK SA DESIGNATED FIREWORKS AREA LANG DAPAT

Muling ipinaalala ng PNP na epektibo pa rina ng kautusan noon na dapat ay sa mga itinalagang lugar lamang magpapaputok sa pagsalubong sa Pasko’t Bagong Taon.

Sabi ni Fajardo, umiiral pa rin kasi ang Executive Order 28 na inilabas sa ilalim ng nagdaang Duterte administration na dapat ay mayroon lamang designated fireworks display area sa bawat LGU.

“Maliban doon sa allowable areas na magpaputok, particularly yung mga pailaw, ay puwede naman pong gamitin sa kani-kanilang mga tahanan,” paglilinaw ni Fajardo.

Kasama aniya sa mga matagal nang ipinagbabawal ang piccolo, watusi, pop-up, pla-pla, boga, at ang mga sobra sa timbang at sobrang laki na paputok.

Dapat din aniyang lisensiyado ang lahat ng nagbebenta ng paputok at dapat ay sa mga designated na lugar lang din ng bentahan para maiwasan ang aksidente.

May 16 na indibidwal na rin aniyang nahuli sa entrapment operation dahil sa hindi awtoridasadong pagbebenta ng mga paputok online.