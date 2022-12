Pinayagan ng Bureau of Corrections na magkita nitong Disyembre 24, 2022 ang mga magkakamag-anak na inmate ng New Bilibid Prison at Correctional Institution for Women. Johnson Manabat, ABS-CBN News

Isang araw bago mag-Pasko, pinayagan ng Bureau of Corrections (BuCor) na madalaw ng mga taga-Correctional Institution for Women ang kanilang mga asawa at kamag-anak na nakapiit sa New Bilibid Prison.

Ayon kay BuCor Officer-in-Charge Gregorio Catapang, ito ang unang pagkakataong pinayagan ang dalaw sa pagitan ng mga inmate ng 2 piitan.

Napuno ng mahigpit na yakapan at iyakan ang pagkikita ng mga inmate sa Bilibid sa Muntinlupa.

Muling nakasama si "Mercy," na 2 dekada na sa Correctional dahil sa ilegal na droga, ang kaniyang asawang si "Sonny" at anak na si "Jomar," na parehong preso sa Maximum Security Compound ng Bilibid.

Puro paalala ang bukambibig ni "Mercy" kay "Jomar," isang 28 anyos na lider ng gang sa Bilibid.

"Makisama ka, lumapit ka sa Panginoon... Sumunod ka lang, magpakatino ka lang, lalaya tayo," anang ina.

Watch more News on iWantTFC

Walong taon naman ang lumipas mula nang huling magkita ang mag-asawang sina "Susan" at "Hermie," na 13 taon nang nakakulong.

Droga rin ang dahilan ng kanilang pagkakakulong at pilit nilang sinusulit ang ilang oras na muling magkasama.

"Akala ko po hindi na kami magkikita," ani "Susan."

Umaasa ang mag-asawa na matatapos din ang kanilang sentensiya at muling makakasama ang mga anak sa labas.

Umaasa ang mag-asawa na mapagkalooban ng parole ng gobyerno.

Valentine's Day noong 2019 naman nang huling magkita ang mag-asawang "Malyn" at "Eddie," na 8 taon nang nakakulong.

Ayon kay "Malyn," plano niyang bumawi sa anak na nasa labas sa sandaling matapos ang kaniyang sentensiya.

"Mahal na mahal po namin siya kahit nandito po kami. Kung may pagkakataon man na makalaya kami... babawi kami sa kaniya sa pagkawala namin," ani "Malyn."

Ayon kay Catapang, ang reunion ay regalo ng BuCor sa mga inmate para sa Pasko at Bagong Taon.

"Hindi naman para sa ating mga laya lang 'yong Pasko, so gusto natin may visitation," ani Catapang.

"Kasi 'yan 'yong nagpapalakas ng loob sa kanila na tapusin na 'yong kanilang sintensiya at huwag gumawa nang hindi maganda para sa ganon, para mapabilis ang paglaya nila," dagdag niya.

Ayon kay Correction S/Insp. Sonny del Rosario Jr., tuloy-tuloy din ang dalaw ng mga kamag-anak sa ibang inmate sa Bilibid at iba pang penal colony sa bansa.

Nagpaalala naman si Del Rosario na may mga procedure sa pagbisita, na inilabas matapos mabisto noong gabi ng Biyernes ang isang babaeng dalaw na nagtangkang magpasok ng droga sa Bilibid.

Inaasahang makakadalaw sa mga inmate ng Bilibid hanggang Bagong Taon ang higit 300 inmates ng Correctional Institution for Women, ayon sa BuCor.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC