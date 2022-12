MAYNILA — Kinumpirma ng mga awtoridad kamakailan na mayroong mga naitalang kaso ng anthrax sa ilang kalabaw sa Cagayan.

Pero gaano nga ba ito kadelikado kapag naipasa sa tao?

Ayon kay Rontgene Solante, isang infectious disease specialist, may tsansang mamatay ang isang tao sakaling tamaan ito ng anthrax.

"It causes a highly invasive type of infection, especially the respiratory type of anthrax which can really kill... because they will develop a more severe form of pneumonia," aniya sa TeleRadyo ngayong Sabado.

"The risk of mortality is very high, more than 50 percent ang mortality risk niyan," dagdag niya.

Pero bihira naman aniya ang human-to-human transmission.

Ang anthrax ay sanhi ng isang bacterial pathogen na tinatawag na "bacillus anthracis."

Karaniwan itong nakikita sa lupa o sa mga tanim at mga hayop ang madalas nitong tamaan.

"'Yung mga kumakatay ng kalabaw, mga baka, na hindi maganda ang pagkaalaga kung saan-saan lang pinapakain, can be infected — that's where the transmission from the animal to human being," sabi ni Solante.

Kabilang sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng paltos o bukol na nangangati, skin sore sa mukha, leeg, braso at mga kamay, lagnat, chills, pagkahilo, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, sore throat, pamamaga ng leeg o glands, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at diarrhea.

Maaari rin namang malunasan ang sakit sa pamamagitan ng antibiotics, ayon sa World Health Organization.