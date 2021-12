Malapit nang umabot ang bilang ng mga turista sa Baguio City ngayong Disyembre, sa pre-pandemic levels, batay sa paunang bilang ng Baguio Tourism Office.

Sa pinakahuling datos ng ahensya, halos 80,000 na ang bilang ng mga turista na umakyat sa siyudad mula Disyembre 1 hangggang 19.

Anila, hindi pa kasama sa bilang ang mga authorized persons outside of residence (APOR) at mga opisyal na bisita ng lungsod.

Nasa 75,000 pa ang inaasahang darating sa tourist spots sa siyudad mula ngayong Disyembre 24 hanggang sa New Year's Eve.

Sa taya ng lokal na pamahalaan, aabot sa 180,000 ang darayo sa Baguio ngayong Disyembre 2021, na kaparehas ng bilang noong 2019 na wala pang pandemya.

Para sa ilang residente, hudyat ito ng unti-unting pagbangon ng siyudad mula sa dalawang taong pagkalugmok ng ekonomiya.

Anila, ito rin ang dapat pagtuunan ng pansin ng susunod na mahahalal na pangulo.

“Since Baguio is a tourist destination the next president could team up either [with] the LGU or the provincial gov't of Benguet para maparami pa ang mga taong magkakainteres dito para bumangon ang economy ng Baguio and the entire province of Benguet," ani Maria Lourdes Guinto, residente sa lugar.

"And of course with all the protocols in place maganda naman protocols na ini-instill ng Baguio tourism and maibsan ang sakit para ma-enjoy ng locals and tourists para 'yung mga negosyante makabawi,” dagdag pa nila.

Pero hindi basta-basta ang pagpasok sa siyudad. Kailangan makapag-register muna sa visitor information site at hintayin na maaprubahan at mabigyan ng QR code. Kailangan ding accredited ng tourism office ang hotel kung saan mananatili ang mga turista.

“Our host, the residents, hotels, and restaurants, the business establishments that are opened, they have been the first line of defense and to really impose and remind our visitors that we are still in the pandemic, we cannot afford to lose our guard," ani Alec Palo, tourism officer ng Baguio City.

"At this time when we are reaching this point na maganda na 'yung kaso, zero cases and therefore the tourists will simply have to abide to what's going to be told them."

Ilang araw nang walang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Baguio City at umaasa ang lungsod na mapapanatili ito hanggang sa mga susunod na araw.

Nakikiusap ang siyudad ng Baguio sa mga turista na sundin ang health and safety protocols para maging mas masaya ang selebrasyon ng Pasko kasama ang pamilya o mga kaibigan sa siyudad.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News