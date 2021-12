Watch more on iWantTFC

Hinikayat ng isang pediatrician ang mga magulang na iwasang magbahay-bahay kasama ang mga bata para mamasko sa harap ng banta ng COVID-19.

"Hindi po ba puwedeng ipadala na lang po sa pintuan ang mga regalo? O kayo ho ipasok na lang po sa banko?" suhestyon ni Dr Cynthia Cuayo-Juico sa panayam ng TeleRadyo.

"Sa akin po kasi, mag-iwas po tayo. Masarap iyong nagkikita-kita tayo, pero iyong mga bata pong hindi pa nababakunahan at saka iyong pupuntahan n’yo baka hindi pa nababakunahan, iwas-pusoy, ika nga natin. Ingat lang po tayo… Wala hong makakatalo sa prevention," dagdag ni Juico na fellow ng Philippine Pediatric Society.

Nagsimula ang Pilipinas na bakunahan ang mga batang edad 12 hanggang 17 nitong Oktubre.

Inaprubahan naman ng Food and Drug Administration ngayong linggo ang paggamit ng Pfizer vaccine para sa mga edad 5 hanggang 11.

Kailangan pa ng pamahalaan na bilhin ang naturang bakuna na iba pa sa Pfizer shot na ginagamit ng edad 18 pataas.

Ani Juico, bukod sa pananakit ng injection site at lagnat, wala aniyang nakitang malalalang kumplikasyon mula sa pagbabakuna ng mga bata sa ibang bansa.

"Pangalawa, hindi po kayo babakunahan ng kahit sinong pediatrician o sa mga vaccination site kung ang bata po ay may severe allergy sa bakuna. Iyon pong mga 5 to 11 years old natin ay nabakunahan na natin ng kung ano-ano pang mga vaccine," dagdag niya.