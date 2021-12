MAYNILA — Nanguna sa mga balitang Tagalog na pinakatinutukan ng mga mambabasa ngayong taon ang kaso ng pagkamatay ng 23 anyos na flight attendant na si Christine Dacera.

Noong unang araw ng 2021, natagpuang walang malay si Dacera sa banyo ng isang hotel sa Makati kung saan nag-party siya kasama ang mga kaibigan noong nagdaang gabi. Isinugod pa ang dalaga sa ospital pero idineklara ring dead on arrival.

Base sa autopsy, ruptured aortic aneurysm o pagputok ng ugat ang naging sanhi ng pagkamatay ni Dacera, bagay na tinutulan ng pamilya niya.

Nasa 11 tao ang nadawit sa pagkamatay ni Dacera at inireklamo ng rape with homicide, na kalauna'y ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office dahil sa kawalan ng probable cause o hindi napatunayan na may nagawang krimen ang mga respondent.

Nanguna sa listahan ng mga pinakabinasang balita sa lengguwaheng Tagalog ng news.abs-cbn.com ang artikulo tungkol sa CCTV footage na nagpapakita ng mga huling oras bago namatay si Dacera.

Dahil nadawit din sa kaso ang mga guest sa kuwartong katabi ng kinaroroonan ni Dacera, naging interesado rin ang publiko nang lumantad ang isa sa mga naka-check-in sa katabing kuwarto para magbigay ng kaniyang panig.

Tinutukan din ang pagbibigay ng panig ng pamilya ni Dacera at ng isa sa mga nadawit na si Gregorio de Guzman ilang araw matapos maisapubliko ang pagkamatay.

Umani rin ng mga mambabasa ang pahayag ng batikang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na "masyado pang bata" si Dacera para mamatay dahil sa ruptured aortic aneurysm.