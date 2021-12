MAYNILA — Nakitaan ng OCTA research group na bahagyang tumaas ang porsyento ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Metro Manila ngayong buwan.

Ngayong ikatlong linggo ng Disyembre, tumaas ang positivity rate o posyento ng mga nagpopositibo sa COVID-19 mula sa partikular na bilang na naisagawang COVID testing.

Ayon sa OCTA Research Group, nasa 0.77 percent ang positivity rate sa NCR noong Disyembre 18 hanggang 22, mula sa 0.62 percent noong nitong Disyembre 12 hanggang 18.

Gayunman, maituturing pa rin itong mababa at posibleng dulot lamang ng mga aktibidad ngayong holiday season.

“One possible explanation is the increased number of possibly the parties and social gatherings, office parties, gatherings of people kasi alam naman natin na on a typical Christmas, a person he will not just have one party, there will be many Christmas parties," ani Guido David ng OCTA research.

"I have to be clear na mababa pa naman ang positivity, we are not concerned at this time," dagdag pa niya.

Paliwanag din ni David, asahang tataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa susunod na buwan, pero hindi ito dapat na agad ikabahala.

“We are expecting a spike of cases in January kapag maraming nagre-open na laboratories. It also happened last year, pero if there’s a spike, it will usually be resolved after one week so huwag naman tayo mag-panic agad," aniya.

Gayunpaman, nagbabala pa rin ang OCTA research group ng ibayong pag-iingat ngayong holiday season.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News