'Grinch': SSS binatikos dahil sa timing ng anunsyo ng dagdag-kontribusyon

MAYNILA – Sa pambihirang pagkakataon ay nagkasundo ang labor groups, employers, at ilang mambabatas sa pagtutol at pagbatikos sa hakbang ng Social Security System (SSS) na taasan ang mandatory contribution ng mga miyembro pagsapit ng bagong taon.

Maaalalang inihayag noong Miyerkoles ng SSS na tuloy ang dagdag-kontribusyon sa Enero 2021. Magiging 13 porsiyento na ang kontribusyon ng mga SSS member, mula sa kasalukuyang 12 porsiyento ng sahod.

Katumbas ito ng dagdag-hulog na P30 para sa mga sumasahod ng P3,000; P100 para sa mga sumasahod ng P10,000; P200 para sa mga sumasahod ng P20,000; at P850 para sa mga sumasahod ng P25,000 pataas.

Parehong employer at employee ang magpapaluwal nito.

Kaya ang Employers' Confederation of the Philippines (ECOP), kay Pangulong Rodrigo Duterte na mismo umapela para harangin ang contribution hike ng SSS.

Katuwiran ng ECOP, marami nang ipinagpaliban ang gobyerno sa mga koleksyon at pagbabayad para matulungan ang mga Pilipinong pinadapa ng pandemya kaya wala aniyang dahilan para hindi magpapigil ang SSS.

"Tutal lahat naman, nai-postpone na natin... Kaya lang, kailangan talaga ng authority. Kaya baka si Presidente ay puwedeng tumulong," sabi sa TeleRadyo ni ECOP president Sergio Ortiz-Luis.

Ayon naman sa Defend Jobs Philippines, dagdag-pahirap sa mga manggagawa ang taas-kontribusyon sa SSS lalo ngayong may pandemya.

Sabi naman ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Zarate sa isang pahayag, tila naging "grinch" o kontrabida sa Pasko ang anunsyo ng SSS.

"Wala talagang pakialam ang SSS maski tamaan na ng pandemya at halos makuba na sa pagtatrabaho ang mga miyembro nito basta makolekta lang sila ng dagdag na kontribusyon... Mas mahalaga pa talaga sa kanila ang fund life kesa mismong buhay ng kanilang mga miyembro," aniya.

Giit ni Zarate, imbes maningil ay ilabas na daw ng SSS ang ikalawang tranche ng pension hike na P1,000.

"In fact, instead of this burdensome premium hike, it is more pressing and important now that it should implement the long overdue second tranche of the SSS pension hike of P1,000 to at least increase the sub-human pension they are currently giving to their pensioners," ani Zarate.

Depensa naman ng SSS, may basehan sa batas ang dagdag-kontribusyon at sa huli ay mas makabubuti para sa mga manggagawa.

