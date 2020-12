Shabu na nakasilid sa pakete ng instant noodles, tinangkang ipuslit sa Davao City Jail

Tinangkang ipuslit sa loob ng Davao City Jail ang nasa P1.8 milyong halaga ng shabu na isinilid sa mga pakete ng instant noodles. Larawan mula sa BJMP XI

DAVAO CITY -- Magpa-Pasko sa loob ng selda ang dalawang hinihinalang miyembro ng isang relihiyosong organisasyon matapos mahuli ng mga jail officer sa Davao City Jail, Huwebes ng hapon.

Ayon sa ulat ng Bureau of Jail Management and Penology XI, bumisita ang 63 taong gulang na lalaki at 34 taong gulang na babae sa male dormitory ng city jail dala ang sako na may lamang mga instant noodles.

Napansin umano nina JO1 Honey Queen Sedon at JO1 Philip Beer Chagas ng searching team na tampered o nabuksan na ang isa sa mga noodles at nadiskubre ang hinihinalang pakete na may shabu.

Nakita rin ang mga pakete ng iligal na droga sa ilan pang noodles, na tinatayang aabot sa P1.8 million ang halaga.

Haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawang inaresto.

- ulat ni Hernel Tocmo