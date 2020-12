Mga magbabahay-bahay para mamasko sa Pampanga, huhulihin: gobernador

Dalawang araw bago ang Pasko, ipinag-utos ng mga gobernador ng Pampanga ang pag-regulate ng galaw ng mga residente at mahigpit na pagpapatupad sa mga health and safety protocols sa probinsiya.

Sa ilalim ng Executive Order 32-2020, na epektibo mula Dis. 25 hanggang Dis. 26, inoobliga ang lahat ng barangay na maglagay ng checkpoints.

Striktong babantayan ang pagsunod sa pagsuot ng face mask at face shields.

“Kahit Pasko po ngayon, malinaw po ang usapan natin, ng PNP personnel natin, manghuhuli pa rin po sila,” ani Pampanga Gov. Dennis Pineda.

Ang mga 15 anyos at pababa, at 65 anyos at pataas ay hindi pa rin pwedeng lumabas.

“Wag nyo rin pong susubukan na ilabas ang mga anak ninyo para umikot kayo, sa mga bahay-bahay magmamano o papano man, or nasa loob ng sasakyan ninyo, still sisitahin po kayo at huhulin pa rin po kayo,” ani Pineda.

Bawal ang karoling, parties, at kung may salo-salo, dapat magpapamilya lang. Bawal din ang mamasko at oras matiyempuhan sa daan, dadamputin at huhulihin ng mga pulis.

Magpapakalat din ng mga pulis para magbantay kung nasusunod ang pagsusuot ng face mask at face shields, at physical distancing sa mga palengke, groceries at simbahan.

Magbibigay rin ng limit sa mga pupunta at mamamasyal sa mga malls.

Kung mapatunayang may paglabag, irerekomenda ng kapitolyo ang pagpapasara ng establisyimento.

Sa mga nais napumasok sa Pampanga, required na magdala ng health certificate at pruweba na nagpa-test siya para sa COVID-19. Dapat 4 na araw ito mula nang isagawa ang test, at kailangan ito isumite sa barangay o munisipyo.

Ayon kay Pineda, naghahanda na lalawigan ng P200 milyon hanggang P300 milyon na pondo sa pagbili ng vaccine para sa mga residente.

Samanatala, pinag-aaralan pa ng provincial government kung magpapatupad din ng barangay checkpoints at limiting of movements sa pagsalubong naman ng Bagong Taon.--Ulat ni Gracie Rutao

