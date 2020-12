Kahit may pandemya, mga Katoliko, dumayo sa Manila Cathedral para sa Christmas Eve mass

MAYNILA - Sa kabila ng pandemya, dumayo pa rin sa Manila Cathedral ang ilang Pilipino para dumalo sa Christmas Eve mass.

Hinihikayat ni Bishop Broderick Pabillo ang mga Pilipino ngayong bisperas ng Pasko na isulong ang katarungan, kapayapaan, katotohanan at pag-ibig.

Bishop Broderick Pabillo, the Apostolic Administrator of Manila, presides over the Christmas eve mass in Manila Cathedral pic.twitter.com/8YFO4RWegV — Vivienne Gulla (@VivienneGulla) December 24, 2020

Ito umano ang paraan ng pagsasabuhay sa kaligtasang dala ni Hesus noong siya ay ipinanganak bilang tao sa araw ng Pasko.

Ikinalungkot ni Pabillo ang tila walang pagpapahalaga sa buhay ng ilang tao, tulad ng pagpatay sa mag-ina sa Tarlac, sa mga abogado sa Palawan at Cebu, at sa doktor at sa human rights advocate sa Negros.

Dismayado rin si Pabillo na nagdadala pa ng 'di pagkakasundo, kontrobersya at umano'y pagsasamantala ang isyu ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon pa kay Pabillo, marami man ang nawalan ng trabaho, nagkakasakit at namamatay dahil sa pandemya, paalala ang Pasko na ang Diyos ay parating nariyan para sa sangkatauhan at hindi Niya ito pababayaan.

Paalala rin niya sa mga nagdiriwang ng Pasko, huwag sanang makalimutan ang tunay na dahilan ng selebrasyon -- ang kapanganakan ni Hesus.

Kaya iwasan ang alitan, lalo kapag nakakainom, at ang pagdaramdam kapag tila dehado sa exchange gift.

"Si Hesus na dumating ay manliligtas. Isabuhay natin ngayon ang kaligtasan na dala Niya at isulong natin ito. Ibig sabihin isulong natin ang katarungan, isulong natin ang kapayapaan, isulong natin ang katotohanan, isulong natin ang pag-ibig hanggang ito ay magkaroon ng kaganapan sa buhay na ibinibigay Niya sa atin," ani Pabillo.

Abot hanggang labas ng katedral ang pila ng mga dumalo sa Christmas Eve Mass kanina.

Karamihan, magkakapamilya, dahil gusto umano nilang mabati dito mismo sa simbahan si Hesus sa kaniyang kaarawan.

Mahigpit na naipatupad ang physical distancing sa loob ng simbahan.

Tumulong naman ang pulisya sa pagpapatupad nito sa mga nasa labas ng simbahan

Marami sa mga dumalo sa misa, ipinagdasal na sana ay mawala na ang pandemya.

Hindi tulad ng mga nakaraang taon, wala munang pahalik sa imahe ng sanggol na Hesus pagkatapos ng misa para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Payo ng simbahan, maaari itong gawin ng mga pamilya kung may sarili silang imahe ng baby Hesus sa kani-kanilang bahay.

