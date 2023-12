Suspek sa pagnakaw ng solar studs sa Taguig, nakitaan din ng ‘shabu’

TAGUIG — Arestado nitong Sabado ng madaling araw ang isang lalaking tinangka umanong kunin ang solar road studs sa bahagi ng Taguig City at nahulihan din ng hinihinalang shabu mula sa kanyang bag.

Nasa 50 anyos ang suspek at nagsabing isa siyang masahista. Naaresto siya dakong alas-2 ng madaling araw ng mga pulis sa Zone 4 sa Fort Bonifacio nang namataang kinukutkot niya ang nasabing road lights.

Narekober sa kanya ang samu’t-saring IDs, bakal, isang bag, kutsilyo, at hinihinalang shabu na hindi raw aabot sa isang gramo. Dadalhin ang mga ito sa National Capital Region Police Office para sa beripikasyon.

“Upon approaching namin, hiningan namin siya ng identification card ngunit wala siyang maipakita. So doon, inimbitahan namin siya sa presinto at noong chineck namin ang bag niya, nakita namin ang iba’t ibang ID na pinakita niya na hindi naman sa kanya,” sabi ni Patrolman John Carlo Marco, ang arresting officer.

“‘Yun ang naging rason para ma-frisk namin siya. Bukod doon, nakita namin ang kitchen knife kaya napag-isipan namin na baka may gawin siyang masama,” dagdag ni Patrolman Marco.

“Noong nakita namin siya, sinisimulan pa lang niya kunin,” aniya.

Pero itinanggi ito ng suspek.

“Hindi ako nagtitiktik diyan sir. Hindi ako ‘yun,” sigaw ng suspek sa kulungan habang nagbibigay ng panayam ang mga arresting officer.

Dagdag ng suspek, hindi totoong nangunguha siya solar studs para ibenta. Aniya, inuusisa lamang niya ang ilaw.

“Tinitingnan ko anong klase siya. Bakit nailaw siya sa semento sa kalsada. Minsan pag ako natalon nawawala ‘yung ilaw,” sabi ng suspek.

“Wala akong plano don. Alambre, pamalo. Hindi tiktik! Inaano ko lang para malibang ako,” dagdag niya.

Umamin ang suspek na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot at humirit pa na gamitin ito sa mismong police station. Napaluhod pa siya at sinabing madasalin siyang tao.

Nasa isang buwan na raw niyang hawak ang bag at ang IDs na napulot lamang niya. Pang-self defense daw ang kanyang kutsilyo.

“Ang totoo sa totoo lang, bihira niyo ko ano, makita niyo ganito lang ako,” aniya, dahil relihiyoso raw siya.

“Limang taon ako nandito. Shabu lang ang bisyo ko. Huwag niyo ko pagalitan. Totoo ‘yun sir. Pero hindi ko ‘yan gawain.”

Nahaharap ang suspek sa mga reklamong Illegal Possession of Deadly Weapon at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.