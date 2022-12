PITX napuno ng chance passengers sa Biyernes bago mag-Pasko

MAYNILA - Napuno ang Parañaque Integrated Terminal Exchange ng mga chance passenger na umaasang makapiling ang pamilya sa mismong araw ng Pasko.

Kabilang dito ang grupo ni Jayson Fuellas na umaga pa ng Biyernes nakapila at nakikiusap sa mga dispatcher ng bus.

Fully-booked na kasi ang mga biyahe pa-Bicol sa dami ng mga pasaherong dumadagsa sa terminal sa huling araw ng trabaho.

“Mag aantay na lang po kung may bakante diyan [na masasakyan].... Walang magagawa, talagang ganoon,” ani Fuella.

Malabo man kung maituring pero kalauna'y nakakuha sila ng bakanteng upuan para sa mga biyaheng paalis pa-Matnog, dahil nagkataong hindi makakarating nang maaga ang mga unang naka-reserve para rito.

"Parang nanalo sa lotto!" aniya.

Pero hindi gaya nina Fuellas, hindi pa pinapalad ang isa pang chance passenger na si Alberto Reyes, na nagbabakasakali pa ring makakuha ng upuan sa bus pa-Tabaco, Albay.

Karamihan sa mga nakapila na mga chance passenger ay hindi nakapag-advance booking kaya ngayon lang nakapunta ng terminal.

Paliwanag ng isang chance passenger na si Alex de Leon: "Ngayon lang dumating 'yung pera, 'yung sahod namin. Hinihintay ko hanggang [December] 22 sana, 23 binigay 'yung bonus namin."

Ayon naman sa ilang bus companies, asahan na ang delay ng pagdating ng mga bus dahil naiiipit ito sa mga trapik pabalik ng terminal.

Pero sisikapin ng PITX na makauwi ang lahat ng mga pasaherong nasa terminal.

"Almost fully booked na tayo. Since Monday, 70 percent [booked] pero ngayon halos fully booked na siya lahat. Kaya ginagawa natin ngayon humihingi na tayo [ng] additional units sa partner operators and then consequently hinihingan natin special permits with LTFRB," ani Corporate Affairs and Government Relations head Jason Salvador.

