MAYNILA — Kinumpirma ng provincial veterinary office (PVET) ang pagkakaroon ng kaso ng anthrax sa bayan ng Sto. Niño, Cagayan.

Nobyembre 23 nang unang naiparating ng livestock technician ng lokal na pamahalaan sa PVET Disease Surveillance Task Force ang biglaang pagkakasakit ng ilang alagang kalabaw sa Barangay Calassitan.

Nakitaan ang mga ito ng mga sintomas ng anthrax tulad ng kawalan ng ganang kumain, pagiging matamlay o hirap gumalaw at hematuria o presensiya ng dugo sa ihi at biglaang pagkamatay.

Nagsagawa ng imbestigasyon ang PVET katuwang ang Sto. Niño Office of the Municipal Agriculturist, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory at Animal Health and Welfare Unit ng Regulatory Division ng Department of Agriculture (DA) sa Region 2, at ang Department of Health (DOH)-Cagayan Valley.

Lumabas ang resulta ng pagsusuri kamakailan at nakumpirmang tinamaan ng anthrax ang 4 na kalabaw.

Dalawa sa mga kalabaw ang nakatay at naibenta ng mga may-ari. Nakaabot pa ang karne ng kalabaw sa Barangay Annafatan, Amulung.

Ayon kay Dr. Myka Ponce ng PVET, nasa 73 tao sa Barangay Calassitan, Sto. Niño ang exposed kung saan 22 ang may cutaneous lesions o sugat sa balat. Sumasailalim sila ngayon sa isolation at masusing obserbasyon.

Samantala, nasa 60 tao naman ang na-expose sa infected carcass o karne sa Barangay Annafatan, Amulung. Patuloy din ang obserbasyon sa mga exposed individuals na hindi nakitaan ng sintomas ng sakit.

Ang anthrax ay sakit na sanhi ng isang uri ng bacteria na nabubuo mula sa isang spore na tinatawag na "bacillus anthracis" at karaniwang tumatama sa mga alagang hayop.

"Ang anthrax ay pwedeng maapektuhan ang mga ruminants tulad ng kalabaw, baka, kambing, tupa, kabayo, baboy, aso, pusa at iba pang mga wild herbivores. Ang iba pang senyales ng sakit na ito sa hayop ay lagnat, seizures, sakit sa puso, pagdurugo at postmortem lesions," ani Ponce.

Maaari aniyang mailipat ang impeksyon na dulot ng anthrax sa tao sa pamamagitan ng cutaneous contact, digestion at inhalation.

Kabilang sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng paltos o bukol na nangangati, skin sore sa mukha, leeg, braso at mga kamay, lagnat, chills, pagkahilo, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, sore throat, pamamaga ng leeg o glands, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at diarrhea.

Maaari rin namang malunasan ang sakit sa pamamagitan ng agarang medical intervention at paggamit ng antibiotics.

Payo ng PVET sa mga nag-aalaga ng mga hayop, i-report agad sa kinauukulan kung mayroong mga naobserbahan sa mga sintomas ng anthrax.

Pakiusap din nila na huwag katayin at agarang i-dispose ang namatay na hayop sa pamamagitan ng pagsunog o paglibing sa malalim na hukay.

Nagsasagawa na rin ng malawakang information dissemination ang mga kinauukulang ahensya kung paano maiiwasan ang sakit at mga dapat gawin sakaling magkaroon ng outbreak.

Noon lang Disyembre16, nagsagawa ang PVET at DA Region 2 ng anthrax massive vaccination sa mga animals-at-risk sa anthrax zone na bayan ng Sto. Niño maging sa mga karatig bayan ng Amulung at Alcala.

— Ulat ni Harris Julio