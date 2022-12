DOJ nag-iingat sa mga kaso kaugnay ng mga nawawalang sabungero

Nagdo-doble ingat ang Department of Justice (DOJ) sa pagbuo ng reklamo at paghahain ng posibleng kaso laban sa mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena.

Sa ambush interview kay Justice Secretary Boying Remulla, sinabi niya na iniiwasan lang nilang magkaroon ng tinatawag na double jeopardy sa mga posibleng kasong ihahain sa mga suspek sa krimen.

Sabi ni Remulla, trabaho naman ng DOJ na mag-imbestiga at maghain ng kaso basta’t kakikitaan ng sapat na ebidensiya ang mga dapat na kasuhan.

Ang ayaw aniya nilang mangyari sa pagbuo ng kaso ay masayang ang pagkakaton na kasuhan ang mga dapat kasuhan.

“Ang trabaho naman talaga namin is to investigate, and to file and prosecute…so basta’t meron nang ebidensiya kumpleto na, puwede nang i-prosecute we will do it, we will file it. I am not pressuring anybody…kasi alam ‘nyo naman double jeopardy will set in ‘pag na-acquit ang kahit sinong chinarge mo ‘dyan kaya ayaw nating magsayang ng pagkakataon,” ani Remulla.

Sa ilalim ng tinatawag na “double jeopardy” hindi na maaring sampahan ng kaparehong kaso ang isang indibidwal na nahatulan na ng korte sa kapareho ding kaso.

Dagdag pa ni Remulla, susundin nila ang itinuturo ng mga makakalap na ebidensiya.

“Basta we will follow the evidence…those who will be charge will be within the scope of evidence that is gathered by the prosecutors and the investigators,” sabi ni Remulla.

PAMILYA NG MGA NAWAWALANG SABUNGERO

Nagpaliwanag si Remulla sa kanyang mga naunang pahayag at pagpapalagay na patay na ang mga nawawlang sabungero.

Ito ay matapos magdamdam ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabungero matapos sabihin ni Remulla na maaring patay na ang mga ito.

Paliwanag ng kalihim, ipinagpalagay na talaga niyang maaaring patay na ang mga pinaghahanap na sabungero para walang maging kalituhan sa paghahain ng kaso sa mga responsable dito.

Dapat aniyang tanggapan na ang katotohanan sa posibleng sinapit ng mga nawawalang sabungero.

Pero sabi ng kalihim, umaasa pa rin naman siyang mali ang kanyang palagay na patay na nga ang mga ito.

“We just have to presume that happened already so there’s no confusion as to the cases to be filed because we know the probability of them coming out is very small. Let’s face the truth...you know katotohanan lang naman yan…that’s the presumption that most of us who know how these things work would think about it. Presumptions naman yan eh…hopefully mali ako, hopefully mali ako. I want to be wrong. I just want to be real about it.”

