SINGAPORE - Tagumpay na naisagawa ang pilot implementation ng PhilSys ID registration para sa overseas Filipinos o OFs sa Singapore noong December 15, 16 at 18, 2022.

Isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA ang proyekto bilang bahagi ng pagbuo ng sistema para sa pagpaparehistro sa mga OF lalo na sa Singapore kung saan marami ang mga Pilipino.

Mga lumahok sa PhilSys ID registration sa Singapore

Inimbitahan na ng PSA noong December 15 at 16 ang mga kliyenteng may dati ng appointment sa bagong lokasyon ng Embahada sa Level 16, Lobby B, TripleOne Somerset Building habang noong December 18 naman nagtungo ang may 200 Pilipino sa 20 Nassim Road kung saan ginawa ang pilot implementation.

Ayon pa sa Embahada, dinala ng PSA sa Singapore ang pitong myembro ng ahensya para sa enrollment and encoding process ng PhilSys ID registration.

Ang PSA team kasama ang mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore para sa PhilSys ID registration

338 ang kabuoang bilang ng mga Pilipinong lumahok sa tatlong araw na pagpaparehistro. Bago pa man ang nasabing 3-day exercise, nakipagpulong na ang PSA sa pangunguna ni Assistant National Statistician Marela Lovely Y. Andes kay Philippine Embassy in Singapore Chargé d’ Affaires, a.i. Dr. Emmanuel R. Fernandez para sa maayos na pagpapatupad nito.