'Variant-specific' na bakuna vs. COVID-19 pinag-aaralan

MAYNILA - Pinag-aaralan umano ang paggawa ng variant-specific na mga bakuna kontra COVID-19, ayon sa pinuno ng Food and Drug Administration.

Sabi sa Teleradyo ni FDA Director-General Eric Domingo nitong Miyerkoles, hindi pa nakikita ang posibilidad ng ikaapat o ika-5 na turok ng bakuna kahit inaaral na ng Pfizer at Moderna ang pagkakaroon ng mga bakunang nakatuon sa omicron variant.

Depende rin kasi anila ito sa mga magiging epekto ng omicron.

"Yung third dose is enough to give us protection, even dito po sa mga bagong variant katulad ng omicron. So makikita naman po natin in the next few months. Kasi tulad natin, magbo-booster tayo, at makikita kung hindi magiging ganun kalaki ang effect ng omicron dito sa atin," ani Domingo.

"Kapag ganun po ang nangyari, hindi na siguro matutuloy yang mga variant specifics na mga vaccine for omicron. Pero kung makita na kahit na naka-3 dose ang karamihan ng mga tao sa iba-ibang bansa pero mataas pa rin ang pag-ikot ng omicron, then possible po talaga na matuloy ang development ng mga bakunang yan," dagdag niya.

Ayon kay vaccine expert panel chair Dr. Nina Gloriani, nais na maging pro-active ng gobyerno sa banta ng omicron variant kaya pinayagan nang paigsiin sa 3 buwan ang interval o agwat ng pagtuturok ng booster shots.

Paliwanag sa TeleRadyo ni Gloriani, nahuli kasi ang gobyerno noong dumating ang delta variant kaya nais nilang maagapan ngayon sakaling magkaroon ng panibagong surge dahil sa omicron variant.

Lumalabas din aniya sa datos na nababawasan talaga ang bisa ng bakuna matapos ang tatlong buwan at tumataas ang immunity level kapag may ika-3 dose.

Magmula Disyembre 20, nasa 44,212,255 na ang fully vaccinated sa bansa.

Samantala, 1,153,103 na ang nabakunahan ng booster doses kontra COVID-19.

