Unti-unti nang nakakarating ang tulong sa mga lugar sa Eastern Visayas na hindi mapasok ng sasakyan, sabi ngayong Huwebes ng regional office ng Office of Civil Defense (OCD).

Isa ang Eastern Visayas sa mga lugar na sinalanta noong nakaraang linggo ng Bagyong Odette, ang pinakamalakas na bagyong pumasok sa bansa ngayong 2021.

Ayon kay Lord Byron Torrecarion ng OCD-Eastern Visayas, naabutan na ng ayuda ang mga lugar na hirap mapasok sa tulong ng Philippine Air Force.

Darating din ngayong Huwebes sa Tacloban City ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may dalang construction materials para sa Southern Leyte.

Babalik din sa lugar ang Philippine Coast Guard para maghatid ng materyales at tubig sa mga residente.

Tumutulong na rin ang mga sundalo ng 8th Infantry Division ng Philippine Army sa pagtatayo ng mga bahay na nasira ng bagyo.

Sapat na rin umano sa ngayon ang supply ng pagkain sa Limawasa Island, na isa sa matinding nasalanta.

Umaasa ang provincial governor ng Southern Leyte na mapapabilis umano ang paghahatid ng food packs sa remote areas sa probinsiya, lalo't operational na ngayon ang Tacloban airport at nadadaanan na ang ilang mga kalsada.

Sa Negros Occidental, pinag-aaralan na umano ng National Housing Authority ang pagbibigay ng P5,000 pinansiyal na tulong kada apektadong pamilya para sa muling pagpapagawa ng kanilang mga bahay.

Sa Palawan, naibalik na noong Miyerkoles ang telco signal, ayon kay Governor Jose Alvarez.

Anim na ang naitalang patay dahil sa bagyo habang 22 naman ang nawawala.

May 4 ding tulay na nasira sa hilagang bahagi ng Palawan.

Nasa P2.6 bilyon naman ang ipinangakong ayuda ng Department of Agriculture (DA) para sa mga survivor ng bagyo. Kasama sa halaga ang P1 bilyon para sa rehabilitasyon.

Ayon sa pinakahuling tala ng DA, umabot na sa P3.1 bilyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao region at Caraga.

Tuloy-tuloy naman ang pag-iikot ni Pangulong Duterte para kamustahin ang sitwasyon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo.

Noong Miyerkoles, nag-ikot si Duterte sa Siargao Island at Dinagat Islands, at ngayong Huwebes ay inaasahang mag-iikot siya sa Cebu province.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News