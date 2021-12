Ilang araw bago ang Pasko, inilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok.

Kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ang mga sumusunod:

5-Star

Atomic Bomb

Atomic Triangle

Bin Laden

Boga

Coke-In-Can

Giant Bawang

Giant Whistle Bomb

Goodbye Bading

Goodbye De Lima

Goodbye Napoles

Goodbye Philippines

Hello Columbia

Kabasi

Kwitos

Large Size Judas Belt

Lolo Thunder

Mother Rockets

Piccolo

Pillbox

Pla-Pla

Poppop

Super Lolo

Super Yolanda

Watusi

Bawal din ang lahat ng sobrang laki at sobra sa timbang na mga paputok at pyrotechnic device (FCPDs), mga imported finished products, iba pang walang label na locally made FCPDs na produkto, at iba pang uri ng paputok na may iba pang tatak o pangalan na katumbas ng mga ipinagbabawal ay hindi rin pinapayagan.

"Because of the pandemic, kailangan din nilang kumita on one hand. And on the other, gusto rin naming sundin nila ’yung mga allowable firecrackers and pyrotechnic within the limits provided by the law," paliwanag ni Police Regional Office 3 Director Police Brig. Gen. Matthew Baccay.

Samantala, kontrolado naman ang pagbebenta at paggamit ng mga sumusunod na paputok:

Baby Rocket

Bawang

El Diablo

Judas Belt

Paper Caps

Pulling Of Strings

Sky Rocket

Small Triangulo

Pinapayagan naman ang pagbebenta at paggamit ng mga sumusunod na pyrotechnic devices o pailaw:

Butterfly

Fountain

Jumbo Regular and Special

Luces

Mabuhay

Roman Candle

Sparklers

Trompillo

Whistle Device

"They promised that they will police themselves, lalong lalo na ’yung mga nagbebenta ng illegal na paputok because initially mayroon nang mga nahuhuli sa Metro Manila and that we don’t want to happen dito sa Central Luzon because traditionally ang mga paputok it’s being sold in Bocaue," ani Baccay.

Mas hinihikayat ng mga awtoridad ang community firework display sa mga local government units.

Kailangan pa rin umano na nasusunod ang mga COVID-19 protocols at dapat idaos lamang sa mga itinalagang lugar para sa kaligtasan ng lahat.— Ulat ni Gracie Rutao