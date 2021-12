Watch more on iWantTFC

Umakyat na ang puwesto ng Pilipinas sa pinakabagong labas na COVID-19 Resilience Ranking ng Bloomberg.

Matapos ang magkakasunod na buwan na nasa pinakahuling puwesto, umangat sa ika-50 puwesto ang Pilipinas sa ranking.

Ayon sa Bloomberg, ito'y dahil lumuwag na ang quarantine restrictions, tumaas ang vaccination rate at bumagsak ang porsiyento ng mga nagpopositibo sa COVID-19 test — mga palatandaan na umano'y nakontrol na ang pagkalat ng sakit.

Naungusan na ng Pilipinas ang Indonesia, na matinding naapektuhan ng delta variant ng COVID-19 nitong taon, at South Africa na ngayo'y nakakaranas ng mataas na bilang ng mga kaso dahil sa mas nakahahawang omicron variant.

Ngayong Disyembre, pinakahuli sa listahan ang Vietnam.

Sa pinakahuling tala ng World Health Organization (WHO), ang omicron variant ay nakita na sa higit 100 bansa.

Kahit may mga artikulong nagsasabing hindi malalang sakit ang nararanasan ng mga may omicron variant, patuloy ang babala ng WHO na hindi ito dahilan para maging kampante ang publiko.

Ipinaliwanag ni Dr. Maria Van Kerkhove, WHO technical lead for COVID-19, na hindi pa matagal na kumakalat ang omicron kaya hindi pa ito lubusang makumpirma.

"It is too early to conclude whether or not omicron is less severe than delta or is as severe as delta," aniya.

Nagpaalala rin ang WHO na epektibo pa rin ang mga bakuna laban sa omicron variant.

Kahit maraming bansa na ang nagbibigay ng booster, hindi ito ang sagot para maiwasan ang pagkahawa sa virus.

"Boosters cannot be seen as a ticket to go ahead with planned celebrations, without the need for other precautions," sabi ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus.

Ayon sa WHO, maaaring 2022 ang maging taon kung kailan matatapos ang pandemya.

"As we approach a new year, we must all learn the painful lessons this year taught us. Twenty-twentytwo must be the end of the COVID-19 pandemic. But it must also be the beginning of something else – a new era of solidarity," ani Ghebreyesus.

Ayon pa kay Ghebreyesus, dapat magtulungan ang lahat para maabot ang target na mabakunahan ang 40 porsiyento ng populasyon ng bawat bansa sa lalong madaling panahon at 70 porsiyento naman sa kalagitnaan ng 2022.

Sa ikalawang taon ng pandemya, puspusan din ang pag-aaral para sa mga tinatawag na second-generation vaccines na layong magbigay ng mas mahabang proteksiyon sa tao.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News