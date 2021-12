MAYNILA - Binigyan na ng emergency use authorization (EUA) ng Food and Drug Administration ang coronavirus disease (COVID-19) vaccine ng Pfizer para sa mga edad 5 hanggang 11 anyos.

Ayon kay FDA Director-General Eric Domingo, isinaalang-alang dito ang mga clinical trial at efficacy rate ng bakuna sa mga bata sa ibang bansa.

"Mataas din po ang kanyang efficacy rate, above 90% sa mga batang 5 to 11 years old. At the same time, 'yung nakitang adverse events sa clinical trials ay very mild lang po. Katulad lang ng ibang bakuna na natatanggap ng mga bata - sinat, pananakit sa area ng injection, pero wala pong nakitang any unusual or important safety signals para hindi natin ibigay itong EUA," ani Domingo.

Iba ang concentration ng Pfizer COVID-19 vaccines para sa 5 hanggang 11 anyos kaya hindi puwedeng gamitin sa kanila ang supply ng bakuna sa bansa para sa mga edad 12 pataas, kahit mula sa parehong manufacturer.

Nauna nang sinabi ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. na nakipag-usap na ang gobyerno sa Pfizer kaugnay ng delivery ng 15 milyong COVID-19 vaccines para sa mga edad 5 hanggang 11 anyos na inaasahan sa unang quarter sa 2022.

"Ibang vaccine po itong gagamitin sa 5-11 na mga bata so they will have to order and procure this separately. Ito po ay mas mababang dosage at 'yung concentration ng vaccine ay mas mababa din po kesa sa ginagamit ng adults ngayon," ani Domingo.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News