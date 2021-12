Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang lalaking nahulihan ng paltik sa riot sa Binondo, Maynila noong gabi ng Miyerkoles.

Isang concerned citizen umano ang nakakita sa grupo ng mga kabataan habang nagbabatuhan ng bote at bato sa bahagi ng Delpan Street.

Agad nagsumbong ang concerned citizen sa istasyon ng pulis, na pinuntahan ang mga kabataan.

Inabutan ng mga operatiba ang mga kabataan at hindi nakalusot ang isa sa kanila nang makitang may hawak na paltik.

Inaresto ang lalaki, na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms and ammunition at alarm and scandal.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News