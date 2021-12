Face-to-face Simbang Gabi sa Dubai pinayagan na muli

DUBAI - Nagsimula na ang inaabangang face-to-face Simbang Gabi sa Dubai noong umaga ng December 16 at alas-otso ng gabi sa Sharjah noong Disyembre 15.

Virtual o online Simbang Gabi naman ang inorganisa ng St Mary’s Church sa Oud Metha, Dubai ng 8pm habang 7:30pm naman sa St Joseph Church sa Abu Dhabi.

Ito’y sa pamamagitan ng pag live-streaming ng misa sa kani-kanilang official Facebook pages. Ipinagdiwang ng mga Pinoy ang pagbabalik ng face-to-face mass lalo na yung mga nakadalo sa unang misa sa loob ng siyam na araw bago mag-Pasko.

“Natutuwa po ako’t naibalik na ang Simbang Gabi rito despite of pandemic makalipas ng dalawang taon ay naranasan naming muling bumalik sa simbahan sa St. Francis,” saad ni Orlhie Sapiter, OFW sa Dubai.

“Sobrang saya at mas sobrang na feel blessed ako kasi sa wakas nakapag-Simbang Gabi uli po muli ako. Hindi man with my family pero napaka-thankful ko,” sabi ni Raquel Castillo ng Discovery Gardens sa Jebel Ali.

Simple at maayos ginanap ang Misa sa loob ng simbahan ng St. Francis habang istriktong ipinatupad ang social distancing na dalawang metro ang pagitan kada taong dumalo sa misa at pag-suot ng face mask sa loob at labas ng simbahan.

Dahil sa pandemya, inabisuhan ang parishioners na huwag manatili sa compound ng simbahan matapos ang Misa at hindi muna ginawa ang paghahawak-kamay habang kinakanta ang “Ama Namin” sa banal na Misa.

Ang intensiyon ng Misa ay inaalay para sa proteksiyon ng mga Pilipino at pagdarasal sa mga nasawi dahil sa COVID-19, maging sa mga nawalan ng trabaho at dumaraan sa depresyon dulot ng pandemya.

Nabanggit ni Castillo na inaalay niya ang pagsisimba niya sa loob ng siyam na araw para matapos at malampasan ng pamilya niya naging epekto ng COVID-19 habang para kay Sapiter, panalangin niya sa pagdalo sa Misa ay ang patuloy na mapagaling ang lahat ng maysakit at makahanap ng trabaho ang mga kababayan sa Dubai habang nagtitiwala sa Diyos.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Dubai, UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.