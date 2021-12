MAYNILA - Nakahanda ang Department of Justice (DOJ) na atasan ang National Bureau of Investigation (NBI) na pumasok sa kaso ng pamamaril kina Mayor Michael Gutierrez ng bayan ng Lopez Jaena sa Misamis Occidental at dating Oroqueta Mayor Jason Almonte.

Sina Gutierrez at Almonte ay pinagbabaril at nagtamo ng tama ng bala sa ulo at batok nitong Miyerkoles ng gabi sa Barangay 7, Tangub City.

Pero sabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra, sa ngayon, ipinauubaya na muna nila sa Philippine National Police (PNP) ang imbestigasyon pero naka-standby pa rin naman aniya ang kanilang NBI field agents na pinakamalapit sa pinangyarihan ng insidente.

“We’ll let the PNP do the initial investigation but i’ll ask the nearest NBI field agents to stand by and extend assistance if requested.” ani Guevarra

Sa pinakahuling impormasyon, hindi pa nagkakaroon ng malay si Mayor Gutierrez matapos sumailalim sa operasyon nitong Huwebes ng madaling araw sa Ozamiz City.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Tangub City Police, nagtipon-tipon para sa isang Christmas party ang grupo ng mga politiko ng Misamis Occidental na kaalyado ni 2nd District Rep. Henry Oaminal na Team Asenso ng PDP-Laban.

Nagkakasiyahan sa pagbibigay ng kani-kanilang mensahe ang mga politiko nang bigla silang mabulabog nang umalingawngaw ang putok ng baril.

Unang tumama ang bala sa metal frame ng pinto bago tamaan sina Gutierrez at Almonte.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng Tangub City Police para alamin ang tunay na motibo sa pamamaril at kung sino ang nasa likod nito.

Matatandaan na kabilang si Gutierrez at Almonte sa listahan ng mga umano'y narco-politicians ni Pangulong Rodrigo Duterte.

— Johnson Manabat, ABS-CBN News

BALIKAN

Watch more on iWantTFC