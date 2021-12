Department of Tourism, isinusulong muli ang PH Tourism sa Europe

MOSCOW - Sa kabila ng pangambang dulot ng Omicron variant sa Europe, patuloy pa ring isinusulong ng Department of Tourism (DOT) ang Pilipinas bilang top tourist destination para sa Europeans bilang paghahanda kapag magluwag na muli ang international travel at muling pagsigla ng international tourism sa new normal.

Isa sa tourism market na tinututukan ng DOT ang bansang Russia dahil sa pagkabighani ng Russian travelers sa beaches, diving spots at scenic spots sa Pilipinas.

Ayon sa tala ng DOT, may 36,111 Russians ang bumisita sa Pilipinas noong 2019, ilang buwan bago magsimula ang pandemya. Malayong-malayo ang bilang na ito sa halos 1.5 million Russian tourist na sinadya pa ang Thailand noong 2019 dahil sa kanilang mga beach at diving spots ayon sa kanilang Ministry of Tourism.

Kaya naman sinisikap ng Philippine Embassy sa Moscow at Department of Tourism office (DOT) sa Frankfurt, Germany na mas makilala pa ng Russian travellers ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-organisa ng isang in-person business to business (B2B) live workshop kamakailan.

Pinangunahann ito ni non-resident Tourism Attaché Meggie Valdes at ng Access Russia, ang official Russian partner ng DOT na kinatawanan ni Deputy Director Arman Grigoryants at Sales and Marketing Manager Yevgeniya Russiyanova sa Lure Me restaurant sa Moscow noong December 2, 2021.

(Mula kaliwa) Access Russia Sales and Marketing Manager Evgenia Russiyanova, Philippine Embassy Translator Olga Lazutkina, Charge d’Affaires a.i. Robert Ferrer, Access Russia Deputy Director Arman Grigoryants, at Third Secretary/Vice Consul Grace Perpetua. (Photo by Access Russia)

Naging highlight ng event ang isang cocktail masterclass ng isang kilalang Filipino rhum brand sa Europe. Dalawa pang events ang ginawa para sa St. Petersburg at Vladivostok-Russian tour operators noong December 1 at 3, 2021.

Mga bago at updated Russian language tourism materials na inilimbag ng Access Russia. (Photo by R. Ferrer)

Layon ng events na mapagtibay ang partnership ng Philippine tourism stakeholders at kanilang Russian counterparts para sa inaasahang pagbubukas muli Philippine tourist spots para sa Russian travellers.

Pilipinas, top dive destination muli ngayong 2021 ayon sa World Travel Awards

Malaki rin ang naitulong sa panliligaw ng DOT sa European travellers sa pagkakapili muli sa Pilipinas bilang top dive destination sa buong mundo ngayong 2021 ng World Travel Awards.

“This distinction is indeed a great privilege, yet, it underlines our great responsibility of protecting and conserving our underwater resources so that these will also be enjoyed and experienced in their pristine natural state by future generations,” pahayag ni Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat.

Ikatlong beses na napanalunan ng Pilipinas ang nasabing titulo. Naungusan ng Pilipinas ang ibang dive destinations sa mundo tulad ng Maldives, Great Barrier Reef sa Australia, Azores Islands, Bora Bora sa French Polynesia, Cayman Islands, Fiji, Galapagos Islands, at Mexico.

Diving spot sa Anilao, Batangas (ABS-CBN News file photo)

Kasama sa top diving spots ng Pilipinas ang Tubbataha Reefs Natural Park sa Palawan, Anilao sa Batangas, Malapascua at Moalboal sa Cebu, Balicasag, Panglao, at Anda sa Bohol, at Puerto Galera sa Oriental Mindoro.

England

Sa London, tumataas man ang bilang Omicron cases, naging maingat ang PDOT sa pagsasagawa ng “Must Do in 2022” Magic Mirror Activation sa Westfield Stratford nitong weekend.

Dito, pwedeng manalo ng biyahe sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato, pag post sa social media at pag gamit ng hash tag #PhilippinesMustdoin2022.

Limang magical destinations sa Pilipinas ang makikita sa “Magic Mirror” kung saaan dito pwedeng kumaha ng litrato o larawan, i- tag ang @Philippines_UK at @trendingtravel.co.uk kasama ang hash tag.

Dinayo ito ng mga Pinoy sa London lalo na yung nag last minute shopping para sa Pasko.

Austria

Bukod sa Russia, nililigawan din ng DOT ang Austrian travellers na gawing tourism destination ang Pilipinas kapag pwede na muling makapasok ang mga international tourist sa Pilipinas.

Bilang pagsisikap na isulong ang Pilipinas bilang “fun and exciting” tourism destination, nagsagawa ng isang virtual “Coffee Morning” of the United Nations Women’s Guild (UNWG) in Vienna noong December 1, 2021 ang Office of the Tourism Attaché sa Frankfurt at ng Philippine Embassy at Permanent Mission sa Vienna.

Ang mga kawani ng Philippine Embassy at Permanent Mission sa Vienna kasama ang Office of the Tourism Attaché sa Frankfurt, at mga miyembro ng UNWG sa kanilang Virtual Coffee Morning Session. (Vienna PE/PM photo)

Ang “Coffee Morning” ay presentation tungkol sa top destinations ng Pilipinas at bentahe ng bansa pagdating sa turismo.

Sa kanyang pahayag hinimok ni Chargé d’Affaires Deena Joy Amatong ang Austrians na unahin ang Pilipinas sa kanilang susunod na travel destination kapag nagbukas na ang international borders para sa turismo.

Si Chargé d’ Affaires, a.i. Deena Joy D. Amatong habang nagbibigay ng kanyang talumpati (Vienna PE/PM photo)

Dagdag ni Amatong, sinisikap ng Philippine government na i-develop ang mga tourist destinations ng bansa para maging mas “fun at safe” sa lahat ng turista.

Ang UNWG sa Vienna ay itinatag noong November 1967, layon ng organisasyon na pagtibayin ang pagkakaibigan ng mga kababaihan ng United Nations at tulungan ang kabataan ng mundo.

Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat (ABS-CBN News file photo)

Sa isang news conference noong isang taon, sinabi ni Philippine Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat may humigit kumulang na 4.8 milyong Pilipino na nakikinabang noon sa tourism industry ang nawalan ng trabaho o lumipat na sa ibang industriya dahil sa pandemya.

Dagdag pa ni Romulo-Puyat, 77% ng taunang tourism revenue ng bansa ay naglaho dahil sa international travel restrictions. Kaya anya, malaking tulong sa industriya ang muling pagbubukas ng tourist destinations ng bansa.

